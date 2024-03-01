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散發「姦殺棄之山野」詭異紙條引恐慌 竹縣6旬男送辦

新竹縣新豐地區一名6旬男子疑因不耐過年期間的鞭炮聲騷擾，自行書寫一些詭異字詞後影印強塞給陌生女子，引發恐慌。（警方提供）

新竹縣新豐地區一名6旬男子疑因不耐過年期間的鞭炮聲騷擾，自行書寫一些詭異字詞後影印強塞給陌生女子，引發恐慌。（警方提供）

2024/03/01 12:34

〔記者黃美珠／新竹報導〕小心亂寫、亂傳紙條造謠，可能被逮依法裁罰！元宵節當天下午，竹縣新豐、湖口地區民眾提心弔膽不平靜，因為Dcard上有多人瘋傳，在新豐、湖口的飲料店等地，有名年輕女子被陌生男強塞印有「慘叫雞」、「黑豹」、「棄之山野」等詭異詞句的紙條，有人揣測有「無差別」犯案者預告準備姦殺、棄屍女性，有人甚至認為是「無差別」犯案者昭告自己已經犯下的惡行。

新湖警分局今天宣布破案，原來紙條內容都是子虛烏有，單純是涉案的6旬男子自己「腦補」所做的無稽行為。

警方說，涉案人疑因不滿過年期間四處響起的鞭炮聲造成他生活困擾，所以涉嫌在自家寫下詭異字條後拿去影印，出門後隨機亂塞給路人或店家，目前已知至少有1名飲料店小妹受害、飽受驚嚇。

警方調查發現涉案男子有精神方面的疾病史，其陪同到案的家人說他平時就有幻聽等問題，紙條上的字詞是涉案者所寫。

警方說，有鑑於網路上2月25日一度瘋傳，指前一天新豐、湖口地區有陌生男子散發內容語焉不詳卻詭異的紙條，引起地方議論紛紛。

新湖警分局山崎派出所次日循線找到受害的女子且受理其報案，成立專案小組努力過濾，經調閱沿路的監視器追查，昨天（2月29日）查獲脫序男子並通知到案說明。

警方調查發現，被害女子是在2月24日下午2點，在店內工作時收到不明男子發放內容怪異的紙條，上面印有「慘叫雞」、「黑豹」、「棄之山野」等詭異字詞，知情者把上述紙條及其內容在次日、元宵節當天po到Dcard上引發討論和關注，大肆傳播後也引起地方不安。

新湖分局專案小組成立後加強巡邏，防制危害公眾安全事件，也沿線調閱商家和路口監視器，在抽絲剝繭下終於鎖定涉案人。

新湖分局表示，本案紙條內容聳動但語意不明，難怪會引發大眾猜測，不過經警方傳喚涉案男子及其家人到案後查證，證實紙條內容子虛烏有。

全案訊後依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款的妨害安寧秩序罪嫌，將函送新竹地院簡易庭裁處，涉案男子將面臨3天以下拘留或新臺幣3萬元以下的罰鍰。

新竹縣新豐地區一名6旬男子疑因不耐過年期間的鞭炮聲騷擾，自行書寫一些詭異字詞後影印強塞給陌生女子，引發恐慌。（警方提供）

新竹縣新豐地區一名6旬男子疑因不耐過年期間的鞭炮聲騷擾，自行書寫一些詭異字詞後影印強塞給陌生女子，引發恐慌。（警方提供）

新湖警分局透過路口監視器等鎖定涉嫌散發詭異紙條的男子。（警方提供）

新湖警分局透過路口監視器等鎖定涉嫌散發詭異紙條的男子。（警方提供）

新湖警分局透過路口監視器等鎖定涉嫌散發詭異紙條的男子。（警方提供）

新湖警分局透過路口監視器等鎖定涉嫌散發詭異紙條的男子。（警方提供）

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