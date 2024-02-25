直播造假衝流量 法界：應裁拘關起來

女版晚安小雞在高雄被男扮女裝婦砸蛋，新加坡美女直播主自導自演，她的薛姓男助理在路邊換下女裝，被民眾住家監視器拍下，2人百口莫辯。（記者黃良傑翻攝）

2024/02/25 05:30

〔記者吳政峰、賴仁中／台北報導〕網紅「晚安小雞」與搭檔為了衝流量，到柬埔寨自導自演遭毆，遭柬國重判入獄；一名從新加坡來台的鄭姓女直播主，同樣拚流量上演雞蛋砸身秀，晚安小雞與鄭女的造假行為均被揭穿，所為都影響所在國或都市形象，但二人所為，在我國只會以違反社會秩序維護法函辦，法官也多半裁定罰錢了事。由於懲處力道薄弱，這類行為在我國境內淪為一樁小事，恐難以嚇阻日漸刮起的造假、造謠歪風。

流量分潤 可究辦詐欺得利罪

不少民眾心中有個疑問，難道我國沒有遏制這股歪風的有效法律武器嗎？法界人士認為，對於破壞國家或都市形象、傷害名譽的造假劣行，應提高偵辦力度，比如應去深究直播衝流量獲得的分潤、或有無粉絲「抖內」等，究辦其詐欺得利罪，即便未遂也可處罰；若犯行難科以刑責，只能追究社維法，也可祭出拘留手段，把人送進留置所關，而非罰個小錢就沒事。

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罰個小錢就沒事 無嚇阻力

伯衡法律事務所策略長黃致中表示，台灣基於人權立國，即便是影響公共安寧、侵害國家名譽的謠言，多僅課以行政罰。以社維法的造謠為例，只能處以拘留三日或罰鍰三萬元，而法院幾乎僅裁定罰錢，相較於網紅造假所獲抖內、衝高流量賺取的平台分潤，這種處罰如同小兒科，無嚇阻力。

黃致中認為，網紅一齣自導自演的假戲，可能瞬間摧毀國家長期建立的良好形象，重創全體人民的多年努力，故法官審理這類惡性較重的行為，應思考採以較重的拘留手段，限制其人身自由，讓他們知道嚴重性。

此外，網紅造假騙網友，若獲抖內賺錢，或衝高點閱率從平台賺取更高的分潤紅利，可責性可能到刑法層級的詐欺得利罪，最重可處五年徒刑，未遂犯也罰，且詐欺是公訴罪，執法單位可主動偵辦；抖內粉絲或業者也可向造假者提起民事求償。

因應網路時代 應考慮修法重罰

東勝法律事務所所長王銘裕也說，相較於柬埔寨，在我國造謠的成本CP值極高，罰鍰不痛不癢，造就部分網紅有恃無恐。王認為，網紅製作假影音屬前端產製者，非單純散佈者，惡性更為重大，法官應提高懲罰力道到拘留，才有嚇阻力，現行社維法最重只能拘留三日，建議修法提高拘留日數上限，以因應網路時代的生態。

法界認為，面對新興的網路「病毒式滲透」，立法者應考慮對這類行為著手加重處罰的相關修法。

男助理在路邊換下女裝，被民眾住家監視器拍下。（記者黃良傑翻攝）

新加坡美女直播主在高雄遭怪婦砸蛋，曾遭國外媒體報導，引發外界質疑高雄治安亮紅燈，警方擔心影響港都觀光，主動成立專案偵辦破案。（取自網路）

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