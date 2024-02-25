在高雄遭砸蛋 自導自演 新加坡直播主道歉 稱不懂台灣法律

道歉了！旅台星國女直播主kiaraakitty自導自演被砸蛋稱不同「小雞」，不清楚台灣法律。（取自kiaraakitty直播）

2024/02/25 05:30

〔記者黃良傑、洪定宏／高雄報導〕新加坡籍鄭姓女直播主，穿著性感、健美旅行台灣，本月九日走在高雄前鎮街頭直播時，遭陌生婦人砸丟雞蛋及罵她「勾引我老公」；警方查出砸蛋婦竟是鄭女的薛姓男助理男扮女裝，情節宛如「星版晚安小雞」，將二人依違反社會秩序維護法函送裁罰。

鄭女雖遭函辦，但始終未在接下來的直播中對其造假行為致歉。高雄市警方昨發聲明，要求她應在其臉書粉絲團或直播時向高雄市民公開道歉，以正視聽。鄭女昨在台灣中部直播旅行，臉書被網友洗版罵翻，有人要她趕快道歉，也有人要她馬上離開台灣。

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鄭女直至昨天傍晚終於在彰化直播時表示「抱歉」，稱自己不清楚台灣法律，不懂這樣做犯法，她「只是想搞笑」，也不知道晚安小雞的事，承認自己不懂事。

影響高雄治安形象 警主動調查

鄭女來台行腳廿一天，打算從恆春走到台北，行程第六天、本月九日發生怪婦「砸蛋事件」，鄭女當天在臉書粉專發文稱已報警，隔天受訪也說已報警，但警方從未接獲她報案。由於此事影響高雄治安形象，高雄市警前鎮分局一方面到鄭女的臉書粉專留言，希望她盡早報案，同時主動成立專案小組，調監視器追查。

沒想到一查發現，砸蛋怪婦竟是鄭女的男助理假扮，警方十一日前往其投宿的左營區一家飯店查獲假髮、洋裝、拖鞋與雞蛋，薛男承認為了節目效果演出砸蛋秀，鄭女知情及參與。卅二歲鄭女直到廿一日才由律師陪同到案，承認所為及向警方道歉。警方表示，鄭女未報案，不符刑法誣告罪要件，但散布假訊息違反社維法。

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