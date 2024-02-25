為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

在高雄遭砸蛋 自導自演 新加坡直播主道歉 稱不懂台灣法律

道歉了！旅台星國女直播主kiaraakitty自導自演被砸蛋稱不同「小雞」，不清楚台灣法律。（取自kiaraakitty直播）

道歉了！旅台星國女直播主kiaraakitty自導自演被砸蛋稱不同「小雞」，不清楚台灣法律。（取自kiaraakitty直播）

2024/02/25 05:30

〔記者黃良傑、洪定宏／高雄報導〕新加坡籍鄭姓女直播主，穿著性感、健美旅行台灣，本月九日走在高雄前鎮街頭直播時，遭陌生婦人砸丟雞蛋及罵她「勾引我老公」；警方查出砸蛋婦竟是鄭女的薛姓男助理男扮女裝，情節宛如「星版晚安小雞」，將二人依違反社會秩序維護法函送裁罰。

鄭女雖遭函辦，但始終未在接下來的直播中對其造假行為致歉。高雄市警方昨發聲明，要求她應在其臉書粉絲團或直播時向高雄市民公開道歉，以正視聽。鄭女昨在台灣中部直播旅行，臉書被網友洗版罵翻，有人要她趕快道歉，也有人要她馬上離開台灣。

鄭女直至昨天傍晚終於在彰化直播時表示「抱歉」，稱自己不清楚台灣法律，不懂這樣做犯法，她「只是想搞笑」，也不知道晚安小雞的事，承認自己不懂事。

影響高雄治安形象 警主動調查

鄭女來台行腳廿一天，打算從恆春走到台北，行程第六天、本月九日發生怪婦「砸蛋事件」，鄭女當天在臉書粉專發文稱已報警，隔天受訪也說已報警，但警方從未接獲她報案。由於此事影響高雄治安形象，高雄市警前鎮分局一方面到鄭女的臉書粉專留言，希望她盡早報案，同時主動成立專案小組，調監視器追查。

沒想到一查發現，砸蛋怪婦竟是鄭女的男助理假扮，警方十一日前往其投宿的左營區一家飯店查獲假髮、洋裝、拖鞋與雞蛋，薛男承認為了節目效果演出砸蛋秀，鄭女知情及參與。卅二歲鄭女直到廿一日才由律師陪同到案，承認所為及向警方道歉。警方表示，鄭女未報案，不符刑法誣告罪要件，但散布假訊息違反社維法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
直播造假衝流量 法界：應裁拘關起來
2024/02/25 05:30

直播造假衝流量 法界：應裁拘關起來

平實重劃擁商圈交通學區 輕豪宅當紅
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播