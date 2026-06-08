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    首頁 > 政治

    太陽花佔領立院黃國昌衝第一？ 當晚邀他上節目的主持人狠打臉！

    2026/06/08 00:36 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌最近出新書《向光前行》，裡頭提到讓自己發跡的太陽花學運，但諸多內容遭指歪曲歷史、企圖將功勞全攬在自己身上，昔日戰友們紛紛跳出來砲轟。針對黃國昌在書中宣稱當年自己率先衝入立法院議場一事，不少人馬上抓包當時黃國昌明明跑去上節目。對此，當年邀請黃國昌上節目的資深媒體人陳信聰出面還原事實，狠狠打了黃國昌的臉。

    黃國昌在自己的新書中聲稱，2014年3月18日當天晚上，他找了一群朋友一起計畫，自己也是第一批率領學生及公民團體衝入立法院並佔領議場。不少人馬上跳出來戳破謊言，表示當年黃國昌不是在第一線規劃佔領行動的人，也不是第一線衝撞的人，當天晚上黃國昌甚至還跑去上節目，享受鎂光燈，在現場待命、第一時間衝入議場的根本就不是他，現在卻企圖洗記憶，攬功在自己身上。

    經查，當晚黃國昌上的節目是已在2025年5月29日停播、公視的談話性節目《有話好說》。當天的節目主持人陳信聰7日在臉書發文還原事實，「這兩天，陸續被點名，說黃國昌在2014年，318當晚是在小弟的節目上，因此不可能跟夥伴開會決定衝立法院。作為主持人，我只能說，這個節目是現場播出，畫面上也有顯示真實時間碼。」

    「因此晚上8點到9點，包括孫友聯、盧其宏、李淳跟黃國昌，都是在東湖攝影棚。九點節目結束後，大家就各自離開了。如果我沒記錯，節目一結束，也就是大約晚上九點，學生們就衝進立法院，那天晚上我也趕到立法院，也跑進議場裡面，看看究竟怎麼回事。但黃國昌是否在8點前就已經跟夥伴們開會決定，只是在節目中守口如瓶，這部分就不得而知了。」陳信聰還在自己的貼文留言區補槍酸了一句「有文湖線，開車也算方便，騎車到立院，也頂多30多分鐘」，暗示黃國昌當天不可能結束錄影就衝到立院現場，成為第一批衝入議場的人。

    網友紛紛表示，「快去祭改，被歹米仔沾到，還要用符仔水洗一洗」、「當天晚上，我在外面，黃是在外面的，但我幾點離開，不記得了，只能說，第一時間，黃在外面」、「決定要衝立院跟黃國昌根本就沒關係吧」、「過這麼久回頭看，他跟阿北都是去蹭的，後來還不要臉跑去找蕭旭岑，沒看過這種人」、「沒想到聰哥也被波及，說一個謊需要更多的謊來圓」、「越來越多人被扯入就只是因為那個人出了一本自傳英雄」。

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