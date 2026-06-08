中國海巡船空前密集襲擾！管碧玲批：日菲談判當藉口 掩飾升高挑釁

海巡長濱艦監控中國海巡船。（海巡署提供）

中國6月6日突然宣布啟動「東部海域海上交通專項執法行動」，派遣萬噸海巡船率隊前往台灣東部海域，侵入台灣限制水域，被海巡艦驅離。針對中國史無前例的密集襲擾，海委會主委管碧玲發文怒批：「中國以日菲談判當外衣，掩飾升高的挑釁！」

管碧玲表示，中國從5月7日開始，在沒有事由的情況下，啟動1個月以來「升高的挑釁」行動，「當時沒有日、菲談判，只有霸權的需要！演變到今天，以日菲談判當外衣，完全是藉事藉端掩飾霸權的謊稱而已。」她強調，「任何企圖以霸權手段改變現狀、破壞區域和平的作為，都不會被台灣人民接受。」

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管碧玲細數中國的襲擾惡行，強調「中國以史無前例的綿密行動，升高灰色襲擾！」這一波升高的騷擾始於科研船「同濟號」事件，不僅「侵犯我國限制水域，公然佈放科學儀器，還公開廣播，要求我方不可接近」，更於5月7日及5月14日兩波的長時間騷擾，行動十分囂張。

6月1日中國宣布啟動東部海域執法巡航；6月3日海警船以強勢迫近方式，騷擾海巡的海域演練，並於同日編隊騷擾金門：6月5日以海警船3501與科研船「海絲路6號」聯手，加速橫切侵入東沙限制水域，科研船更深入至禁止水域（領海）內。

6月6日中國宣布「東部海域海上交通專項執法行動」，隨即深夜出動4艘大型海巡船編隊（最大1艘超過1萬噸），航往台灣東部外海。

管碧玲發文怒批中國升高挑釁。（取自管碧玲臉書粉專）

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