國軍射標槍飛彈「消失」靶船卻爆炸 藍白酸造假 專家揭真相！

圖為國軍射擊FGM-148標槍飛彈畫面。（資料照）

國防部軍聞社日前在官方臉書曝光FGM-148標槍飛彈實彈射擊畫面，因為飛彈發射出去後沒多久尾焰就熄滅，最後整顆飛彈「消失」，沒有看見飛彈擊中，但靶船卻爆炸，遭部分媒體和酸民質疑造假，嘲諷實彈演習其實是「實彈演戲」。對此，有專家跳出來還原真相，直言這純粹是飛彈物理特性與攝影限制造成的視覺錯覺。

軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」近日針對軍聞社3日發布的FGM-148標槍飛彈實彈射擊短影音引發的質疑發文，「因為畫面中飛彈升空後『消失』，隨後靶船卻自行爆炸，導致有些媒體質疑測考畫面造假。但若將同場地由民間攝影頻道拍攝的橫式追焦影片進行交叉比對，謠言便不攻自破。這起爭議純粹出於對飛彈物理特性與光學攝影限制的誤解，軍事情報的研析不能僅靠單一視角的畫面去推論，必須回歸裝備的戰術運作邏輯。」

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粉專首先解釋為何飛彈在官方釋出的畫面中「消失」，這是因為標槍飛彈的2個關鍵設計，第一是標槍飛彈火箭發動機的燃燒特性，「FGM-148標槍飛彈採用軟發射，主推進段火箭在將飛彈推升至巡航速度後，燃燒時間其實極短，這是為了避免尾焰持續燃燒而暴露射手位置。一旦發動機燃料耗盡，尾焰就會熄滅，彈體直徑僅12.7公分的飛彈，在失去高亮度熱源的情況下融入明亮的海天背景中，一般未鎖定追焦的廣角設備根本無法捕捉，在光學上自然會產生『消失』的錯覺。」

第二是頂攻模式的高拋彈道，「標槍飛彈的核心戰術價值在於從天而降，擊穿裝甲車輛防護最弱的頂部。射手設定為頂攻模式時，飛彈發射後會以大仰角急遽爬升，最高點可達約160公尺。官方的直式影片為了同時拍下發射陣地與遠處的靶船，受限於視角，無法跟隨飛彈向上追焦。飛彈直接飛出了畫面頂部，直到最後俯衝命中四號靶船的瞬間，也因為攝影角度的關係，根本拍不到飛彈。」

粉專接著說，如果有去看民間專業攝影就能發現，指稱演習造假的謠言不攻自破，「民間的橫式影片使用了專業長焦鏡頭全程追尾，完整拍下了飛彈爬升、滑翔到終端俯衝命中的彈道軌跡，直接驗證了標槍飛彈的實際表現。專業的軍武識讀需要建立在扎實的硬體知識上。單憑直觀視覺與畫面落差進行逆向判斷，往往會得出與事實完全相反的結論。」

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