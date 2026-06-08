黃國昌自爆被「股價很可怕」大老闆延攬 網酸：快走不送

黃國昌5日舉辦新書發表會。（資料照）

民眾黨主席黃國昌最近出新書《向光前行》，由於內容諸多謬誤與扭曲歷史的地方，引來外界罵聲不斷。不過黃國昌到現在都沒有要道歉的意思，上週五（5日）還大剌剌開新書發表會，宣稱是有位「大公司的前輩」希望他把這本書完成，對方還延攬自己去他的公司上班，讓大批網友聽了狂翻白眼。

黃國昌本月5日舉辦新書發表會時，提到自己4日晚間和幾位資深前輩共進晚餐，其中一位長輩是催生出《向光前行》這本書的幕後功臣，「他希望我一定要把它寫下來，希望我能夠把我的心情跟很多的年輕人分享。」

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黃國昌接著宣稱，這位長輩跟他說，台灣的政治已經沒有救了，「他叫我不要再管，去他的公司工作。我只能跟你講喔，他公司股價的市值現在很可怕，股價漲翻倍。他昨天還跟我說，『老師，不要這麼累，我看了覺得很心疼，而且不值得，我們來做別的事情』。他跟我講這樣的話，真的把我嚇到。」

黃國昌的發言隨即被分享到網路上，掀起熱議，「這傢伙又在自抬身價了」、「到底要多噁心啊？」、「真好奇是哪家股價市值很可怕的公司想找黃國昌去他公司上班」、「夢話睡著再說」、「時代力量跟民眾黨都經營到快倒掉，會有大公司想挖角黃國昌？」、「快走不送，如果是真的還得感謝那位大老闆讓政壇清淨點」、「有大老闆會叫你去搞他自己的公司？你到底嗑了什麼東西？」

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