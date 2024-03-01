「豬肉公主」張采婕被網友指賣「萊豬」 提刑民告訴結果曝

「豬肉公主」張采婕不滿劉姓網友指她賣「萊豬」等語，決定提起刑民事告訴，然判決結果均不如張女的意。（圖擷取自臉書＿采婕 Charlene （東門信義肉舖））

2024/03/01 10:16

〔記者溫于德／台北報導〕有台北市「東門市場豬肉公主」封號的網紅作家張采婕，3年前劉姓網友認為她是前立委林昶佐的團隊成員，在張女臉書留言稱「妳賣的一定是萊豬」；張女決定提告，但劉已獲判無罪確定，至於張女求償72萬元部分，劉也獲判免賠。

全案源於，劉姓網友不滿時任立委林昶佐對於進口美豬的政治立場，並在得知張女曾是林昶佐團隊一員後，劉於2021年7月3日上張女經營的肉舖臉書粉絲團留言：「豬肉妹，被起底，原來就是閃尿團隊的一員！閃尿那麼挺萊豬，妳賣的一定是萊豬！」

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經張女提起刑事告訴，劉被檢方認定未經查證便以不實留言攻擊張女經營的「東門信義肉舖」販售的豬肉有含萊劑，依誹謗等罪起訴劉。然法院刑庭指張女屬非典型政治人物，但對公共事務具有影響力，應有較高的忍受義務，諭知劉無罪確定。

張女另於民事庭主張，劉姓網友除了在臉書留言，事後接受媒體訪問時劉還發表相同言論，已損害她的名譽與肉舖商譽，決定對劉求償精神慰撫金、營業損失等共72萬餘元。

劉自認相關言論屬憲法保障言論自由的範疇，且刑庭已判他無罪確定，否認侵害張女的名譽及肉舖商譽；另他受訪時只是陳述被告的過程，同樣沒有損及張女名譽，請法院判張女敗訴。

台北地院民事庭說明，根據張女自己的貼文、媒體報導，可認張女是林昶佐問政團隊的一員，而林昶佐支持進口美豬政策是眾所周知，張女則累積一定名氣並對公共事務具一定程度的影響力，代表張女屬於公眾人物，應有較高的忍受義務。

北院也認為，劉姓網友透過留言稱張女的肉舖有賣萊豬，並非刻意捏造，劉另接受媒體採訪所陳述的內容，僅是再度發表留言的經過，均未侵害張女名譽或商譽，因此判劉免賠；全案仍可上訴。

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