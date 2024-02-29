董座買3千萬豪宅遇颱風漏水 法官判原屋主免賠原因曝

2021年盧碧颱風來襲在高雄降下豪大雨，鼓山區一間豪宅傳出漏水，新屋主提告求償，法官認定「特定天候條件下的漏水瑕疵」判原屋主免賠。示意圖。（資料照）

2024/02/29 10:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕經營洗衣事業的易姓董座花了3120萬元在高雄鼓山區買了一間豪宅，結果入住後發現房子會漏水，他向張姓前屋主提告求償54萬餘元，但法官委請第三方鑑定，發現房子漏水跟一般情況不同，認定為「特定天候條件下的漏水瑕疵」，因此判前屋主免賠。

判決指出，易姓董座於2021年5月買下位於鼓山區的豪宅，但入住3個月後，發現下雨過後，書房、窗戶及更衣間、主臥室都出現嚴重滲漏水情形，他請房仲向前屋主反映後，雙方各自找人鑑定，廠商一致認為滲漏水原因為「窗外屋突及抿石面樑柱含水，由樓層之接縫線處流入所致」。

請繼續往下閱讀...

易姓董座認為，簽立系爭買賣契約時，前屋主已保證系爭房屋交屋前並無漏水瑕疵，因此提告要求前屋主要賠修復漏水所需費用及賠償交易性貶值損失共54萬餘元；高雄地院審理時，前屋主喊冤，稱房子自己住了10年都沒漏過水，且交屋前高雄有3次大雨特報，當時買家有進行窗戶丈量，如有滲水狀況當會立即反映，結果直到房子過戶完都沒發現滲漏水情形，不認為自己應該賠錢。

法官委請高雄市建築師公會鑑定，發現這間豪宅會漏水須存在兩個天候條件，一是西南向強烈氣流形成強大正面風壓、二是強大風壓伴隨強降雨且需持續一相當長時段，使書房抿石子表面飽水、窗外黑色裝飾板下方雨水積留足夠高度，對窗框下樓板接縫處產生滲透壓，亦使窗框內飽水而因風壓濺溢於地板。

法官依據中央氣象局逐日逐水量資料，2021年5月5日至8月4日，期間有42個下雨天，尤其6月份有多達23個下雨天，整月累積雨量高達869.5公釐，7月份亦有多達12個下雨天，整月累積雨量達278.5公釐，但易姓董座於同年6、7月間均未發現有滲漏水情形，直到同年8月5至7日間，盧碧颱風來襲且帶來強降雨，因此認定房子漏水問題應是「特定天候條件下的漏水瑕疵」。

法官認為，根據調查證據結果，不能認豪宅交屋時存在漏水瑕疵，易姓董座的推論和質疑並無實據且與事證不合，因此駁回易姓董座之訴，判原屋主免賠，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法