買4600萬豪宅登記給媳婦！高雄董娘反悔打官司結果曝

陳姓董娘要求媳婦歸還4千多萬元豪宅官司，高雄高分院判決她勝訴。（記者鮑建信攝）

2024/02/29 06:49

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓董娘疑因兒子鬧離婚，要求媳婦歸還4千多萬元豪宅，媳婦楊女則辯稱，丈夫外遇，婆婆為安撫她才購買豪宅，算是贈與，高等法院高雄分院認定是借名登記，判決楊女敗訴。

陳姓董娘指出，她花4600萬元，向張姓屋主購買高雄市農16地區某建設公司大樓高樓層，因媳婦楊女為首次購屋，可享有貸款利率、稅捐優惠，於是協議由對方出名登記為房地所有權人，並在2014在4月30日，與張辦妥讓渡書，她才是實際出資人，媳婦只是借名登記。

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楊女則辯稱，2006年6月間結婚，育有4名未成年子女，但因其夫長期慣性外遇，生活奢侈，並有收藏名車、名錶等嗜好，小孩均由她全心全意照顧，因而深得公婆疼愛，加上家族經濟十分優渥，他們經常買購買金融產品饋贈她。

她又說，婆婆當時共買3戶給3名子女，是因其夫外遇，為安撫她不要追究，才把房屋贈與，不是借名登記。

一、二審法官開庭調查，房屋價金、貸款、佣金等2千多萬元，均由董娘支付，並據證人張姓屋主、建設公司銷售經理、銀行行員等證詞，認定是董娘出面洽談房屋買賣、貸款等事宜，判決董娘勝訴，仍可上訴。

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