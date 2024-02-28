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新北三重建物傾斜傳瓦斯外洩 消防局：已關漏氣點

2024/02/28 00:15

〔中央社〕新北市三重區福隆路工地下午在挖地下室時，疑連續壁破洞造成滲水，附近建物些微傾斜，更傳出瓦斯外洩；新北消防局說，瓦斯外洩非常微量，已找出漏氣點並關閉瓦斯。

警消今天下午接獲通報，三重區福隆路某工地在挖地下室時突然滲水，並造成附近有建物些微傾斜，為平衡地基壓力，營造商已進行工地灌水等應變改善措施，並進行住戶撤離，警方也派員到場進行交通管制。

新北市政府消防局長李清安在現場接受媒體聯訪時說，因連續壁破損，現在正持續灌水，預計會持續灌水到凌晨2、3時，目前狀況穩定，會持續觀察；明天早上也會持續處理破損部分，初步判斷處理時間大約需要1週。

至於傳出瓦斯漏氣，李清安說，天然氣公司到現場後，目前確定外管沒問題，已找到漏氣點位在內部的6毫米小管，天然氣業者正在處理，預計凌晨1時許可以修復完畢。

新北消防局補充，現場瓦斯外洩非常微量，業者也已關閉瓦斯。

此外，李清安表示，預計明天會分成8組，依序讓技師隨住戶返家，逐步確認住家內的油氣管線與建築安全，務必讓民眾有安全環境。（編輯：陳正健）1130228

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