19萬元贓款「現金變白紙」 警方一查驚見監守自盜

19萬餘元的現金證物變白紙，竟是員警監守自盜。（資料照）

2024/02/27 11:21

〔記者吳政峰／台北報導〕保二總隊刑警大隊偵三隊2022年間驚覺門禁森嚴的贓物庫遭入侵，19萬元現金贓款淪為一疊白紙，調閱監視器追查後，赫見嫌犯竟然是張姓偵查佐監守自盜，張員得知事跡敗露，趕緊繳回贓款，被高雄地院以假借職務竊盜罪判刑1年、緩刑2年；行政部分，懲戒法院二審日前判其撤職，停止任用1年確定。

判決指出，現服務於保二總隊第一大隊第三中隊的張姓警員，之前擔任偵三隊偵查佐期間，負責贓證物管理業務，熟悉保管流程，並了解同仁偵辦案件的進度及查扣不法所得可能領出的時程。

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詎料，張員假借職務上機會，2021年起拿走楊姓同仁的黑色保險箱鑰匙，在未經當日值班小隊長同意下，擅自拿取小隊長保管的證物室門禁磁卡，開啟證物室門鎖後進入，並持保險箱鑰匙開啟證物室內的黑色保險箱，分別竊取放在彌封信封袋內的現金。

張員把彌封信封袋攜帶回辦公室，剪開後取出贓款，換成白紙一疊，再放回保險箱內掩飾，前後共以此種方式犯案5次，合計A走19萬3400元，直到偵三隊2022年12月10日欲領出查扣的不法所得，辦理入庫，發現證物袋內的紙鈔竟成白紙，經調閱監視錄影畫面後，驚見犯嫌竟是張員，立刻移送法辦。

高雄地院同年6月27日論以公務員假借職務上之機會故意犯竊盜罪，定張員應執行有期徒刑1年，緩刑2年，向國庫支付8萬元確定。內政部認張員有懲戒必要，移送懲戒法院審理，懲戒法院一審判張員撤職，並停止任用1年。張員不服，提起上訴。

懲戒法院二審表示，張員違失行為嚴重破壞其與機關、同事間職務信賴關係，損害贓證物管理正確性，使民眾喪失對警察機關辦理刑事案件的信任，斲傷警察形象，情節重大，破壞警務秩序，妨害任務。

二審審酌張員手段、次數、金額、歸還贓款、平日工作表現等一切情狀，認一審判處張員撤職1年，屬適法行使，並未逾越法律所規定範圍，亦無濫用權限、違反比例或責懲相當原則等情事，日前判張員敗訴，全案確定。

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