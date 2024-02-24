汐止住處充鋰電池不慎起火 消防員及時撲滅

新北市汐止區福德二路一處集合住宅今天天上午傳出火警，新北消防動員40多名警消馳援，發現原來是充電中的電動機車鋰電池起火、冒煙，經消防隊員將鋰電池放進水盆中降溫，才不再冒煙。（記者林嘉東翻攝）

2024/02/24 13:32

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止區福德二路一處集合住宅今天傳出火警，新北消防動員40多名警消馳援，發現原來是充電中的電動機車鋰電池起火，屋主及時用乾粉滅火器滅火，但鋰電池仍持續冒煙，消防員到場後將鋰電池放進水盆降溫後，才不再冒煙。

新北市消防局今天上午10時許獲報，汐止區福德二路集合住宅4樓發生火警，立即出動汐止中隊、社后、汐止、秀峰、橫科等各式車輛20車40名消防隊員前往搶救。

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消防員抵達社區後，邊佈放水線，邊上樓查看起火原因，發現是充電中的電動車鋰電池起火，屋主已先用乾粉滅火器滅火，但鋰電池仍無法降溫持續冒煙，消防員遂將仍在冒煙的鋰電池放進水盆內降溫後才不再冒煙。消防員協助排煙通風，屋內包括屋主等5人表示均無大礙，不須送醫。

六大隊大隊長羅億田表示，可攜式鋰電池在正常充電時，並不會突然爆炸，會起火燃燒通常為3種異常狀態，第一為電池過充、第二為外部短路、第三為內部短路；為防範使用鋰電池發生火災，當鋰電池發生異常發熱、外觀膨脹或其他變化時，應加以更換，並避免長時間插上充電，周圍應儘量不要有可燃物，定期檢查臥室及客廳使用電氣之安全，以免發生火警。

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