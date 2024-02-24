為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

汐止住處充鋰電池不慎起火 消防員及時撲滅

新北市汐止區福德二路一處集合住宅今天天上午傳出火警，新北消防動員40多名警消馳援，發現原來是充電中的電動機車鋰電池起火、冒煙，經消防隊員將鋰電池放進水盆中降溫，才不再冒煙。（記者林嘉東翻攝）

新北市汐止區福德二路一處集合住宅今天天上午傳出火警，新北消防動員40多名警消馳援，發現原來是充電中的電動機車鋰電池起火、冒煙，經消防隊員將鋰電池放進水盆中降溫，才不再冒煙。（記者林嘉東翻攝）

2024/02/24 13:32

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止區福德二路一處集合住宅今天傳出火警，新北消防動員40多名警消馳援，發現原來是充電中的電動機車鋰電池起火，屋主及時用乾粉滅火器滅火，但鋰電池仍持續冒煙，消防員到場後將鋰電池放進水盆降溫後，才不再冒煙。

新北市消防局今天上午10時許獲報，汐止區福德二路集合住宅4樓發生火警，立即出動汐止中隊、社后、汐止、秀峰、橫科等各式車輛20車40名消防隊員前往搶救。

消防員抵達社區後，邊佈放水線，邊上樓查看起火原因，發現是充電中的電動車鋰電池起火，屋主已先用乾粉滅火器滅火，但鋰電池仍無法降溫持續冒煙，消防員遂將仍在冒煙的鋰電池放進水盆內降溫後才不再冒煙。消防員協助排煙通風，屋內包括屋主等5人表示均無大礙，不須送醫。

六大隊大隊長羅億田表示，可攜式鋰電池在正常充電時，並不會突然爆炸，會起火燃燒通常為3種異常狀態，第一為電池過充、第二為外部短路、第三為內部短路；為防範使用鋰電池發生火災，當鋰電池發生異常發熱、外觀膨脹或其他變化時，應加以更換，並避免長時間插上充電，周圍應儘量不要有可燃物，定期檢查臥室及客廳使用電氣之安全，以免發生火警。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
又是電動車惹禍？南京社區大火釀15死、44傷
2024/02/24 11:01

又是電動車惹禍？南京社區大火釀15死、44傷
台南9旬母、6旬子命喪火窟 疑點蚊香釀禍
2024/02/24 06:40

台南9旬母、6旬子命喪火窟 疑點蚊香釀禍

掌握債市多頭行情
台南鴿舍烈焰沖天！整屋鴿子慘成「焦仔巴」
2024/02/23 21:40

台南鴿舍烈焰沖天！整屋鴿子慘成「焦仔巴」
屏東萬丹住宅大火 一家9傷4人插管
2024/02/23 19:08

屏東萬丹住宅大火 一家9傷4人插管
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播