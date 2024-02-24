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台南9旬母、6旬子命喪火窟 疑點蚊香釀禍

警、消在初步調查確認沒有問題後，將鄭姓母子的遺體抱出。（記者王捷攝）

警、消在初步調查確認沒有問題後，將鄭姓母子的遺體抱出。（記者王捷攝）

2024/02/24 06:40

〔記者王捷／台南報導〕23日晚間6點多，台南開山路的巷子裡發生火災，造成鄭姓9旬母、6旬子死亡，由於案發地是平房，兩人為何沒逃生？起初讓警方懷疑，但經初步調查，起火點疑是門口的蚊香釀禍，加上鄭家堆滿了回收物品，悶燒到晚間近11點，火勢才完全撲滅。

死亡火災通常發生在半夜民眾熟睡時，或是難以逃生的高樓、透天厝，但是昨天晚間快7點，鄭家平房傳出火災，鄭婦與兒子卻來不及逃生，起初讓警方質疑，直到警方與消防隊初步調查發現，鄭婦與兒子分別陳屍在不同房間，起火點可能是在門口，阻擋了逃生去路，同時警方也從人際與親子關係上排除他殺或加工自殺的可能。

據了解，該處是鄭婦老家，幾年前她因為雙腳無力，跟女兒同住，只剩下小兒子鄭男獨自居住該處。鄭男從事板模工，鄰居說，他平常會撿些回收物品回屋裡囤放，久而久之屋子被回收垃圾塞滿，年前時鄭男胃痛掛急診，鄭婦得知後擔心兒子獨居，返回老家與鄭男同住，直到過年後都沒離開，豈料卻發生憾事。

依警、消初步調查，鄭男平常有在門口點蚊香的習慣，加上門口有許多易燃回收垃圾，懷疑是蚊香釀禍。由於鄭婦雙腳常無力，平常都待在房間，而鄭男是在另一個房間，鄭男可能是發現門口起火了無處可逃，最後命喪火窟。

悶燒持續到23日晚上快11點多，警方確認沒有其他疑慮後，由葬儀社將母子倆的遺體抱出，並送往殯儀館，至於確切起火原因將等火調科調查。

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