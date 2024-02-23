不再慢半拍！台大實驗室火警回應神速 蔣萬安：希望每次都能像這次

蔣萬安出席台北市道路交通安全會報，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2024/02/23 17:52

〔記者楊心慧／台北報導〕台灣大學化學系實驗室今（23日）清晨5時33分發生火警，台北市消防局出動18輛消防車，並於上午6時6分撲滅火勢；台北市長蔣萬安表示，今早上各局處在第一時間便立即處理，如環保局即刻發新聞稿、消防局透過臉書告訴大家火勢撲滅的狀況，現在就按照重新研擬討論的程序，運行相關通報機制；希望每次各項狀況都能像這次快速回應。

蔣萬安今下午出席市府道安會報會議，會前受訪被問到本次處理速度快，他表示早上台大化學系實驗室發生火災，消防局第一時間就通報相關局處，並即刻到現場撲滅火勢，確認無人員傷亡，也因火災發生在實驗室，環保局第一時間也到現場看是否有毒化物質，即時確認只是些雜物，並沒有公告列管的毒化物。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安說，早上仍對週邊的空氣、風險物質進行監測，數據都正常，包括環保局第一時間發新聞稿，消防局透過臉書告訴大家火勢撲滅的狀況，市民專線1999、研考會也持續監測各項民意輿情，現在再次要求相關局處，面對各項突發事故，一定要即刻回應、處置及精準即時快速有效的說明，各局處面對各項事情必須要做到位。

至於是否對環保局表現滿意，蔣萬安表示，目前就照現在重新研擬討論後，運行相關通報機制，希望每次各項狀況都能像這次快速回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法