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耗費半年「打詐」拿0分 南市刑大拍板：有做就要鼓勵！

台南市警局是打詐「前段班」，但傳出某分局辦了詐欺集團，卻遲報核分做白工，南市刑大拍板放寬。（記者王捷攝）

台南市警局是打詐「前段班」，但傳出某分局辦了詐欺集團，卻遲報核分做白工，南市刑大拍板放寬。（記者王捷攝）

2024/07/20 06:17

〔記者王捷／台南報導〕台南警界傳出刑警耗費半年清除詐團，因延後2週報分，遭南市刑大退件，做了半年拿「0分」引發基層刑警不滿，新任局長林國清上任後，為鼓勵基層刑事人員，要刑大研議，刑大隊長張文源說，有辦案就要鼓勵，他以前也曾因時效問題，錯失兩大功，所以拍板修正，未來報刑事核分，可放寬核分時限2到3個月。

詐騙成為台灣犯罪日常，打詐是警政署長張榮興上台後的首要目標，不過台南某分局費盡苦心偵辦詐騙案，因南市警局的內部規定，分局太晚報刑事核分，被刑大退件，原本的200多分刑事核分瞬間變「0分」。

辦了「0分」詐團，引起各分局刑事人員不滿，認為台南警力很少，但向來是打詐資優班，功獎沒有提升，至少象徵榮譽的刑事核分應放寬或增加，希望新任警長林國清能重新評估核分機制，林國清得知基層心聲，要刑大重新研議，鼓勵基層士氣。

經過刑大調查，原來從2015年開始，南市警局就規定，所有刑事案件核分，要在案件移送後的1個月內，把核分表送給刑大審核，如果是專案集團性案件，要先送到台北刑事局審核，查看是否有集團性，刑事局審核後的1個月內，再送給刑大核分。

但是，辦了「0分」詐團的分局，在5月通過刑事局認定後，6月報給刑大核分，超過警察局設的時間規定，所以才沒通過核分。刑大隊長張文源說，他以前也曾因為核分時效的問題，錯失兩大功，所以能體會努力辦案卻沒功績的失落，未來將修正放寬期限2到3個月。

另外，張文源強調，今年台南市警局1到5月打詐、阻詐件數是1039件，六都排名第一名，台南能維持治安好感度，靠打擊詐騙集團獲得好聲量，都要感謝外勤單位的付出，有努力就應該要被長官看見，也希望大眾能繼續支持警方。

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