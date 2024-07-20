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拿完待用餐傳訊「下輩子還」 暖老闆兩顆煎包「誘出」失業男

劉老闆說，雖然只是開一間小店，他能做的不多，但如果有人沒錢吃飯，可以拿兩顆煎包回家，如果家裡有小朋友，他也會準備給小孩的餐點。（店家提供）

劉老闆說，雖然只是開一間小店，他能做的不多，但如果有人沒錢吃飯，可以拿兩顆煎包回家，如果家裡有小朋友，他也會準備給小孩的餐點。（店家提供）

2024/07/20 06:23

〔記者王捷／台南報導〕台南一位賣包子的劉老闆，昨晚店裡的LINE收到一則陌生訊息，訊息指出要謝謝他們的包子，恩情「下輩子」再還，劉老闆很警覺，跟對方聊了一陣子，才得知失業男長期領他們的待用餐，但生活實在過不去，劉老闆誘使失業男到店裡，要他再拿兩顆包子回家，同時請警方到場通報社會局，幫助失業男一把。

40多歲的失業男，打扮很乾淨，不像是街友，但是長期找不到工作，常到包子店領待用餐，19日晚上，劉老闆看了失業男傳來的訊息，發現不太對，急問失業男有沒有需要幫助？對方才說，中年失業後，沒人願意幫他，找工作一直碰壁，店家給的待用餐，是他生活中為數不多的溫暖。

劉老闆擔心失業男想不開，請他到店裡來，多拿兩顆煎包回家，同時向警方報案，警方獲報後也啟動關懷機制，通報社會局，並媒介社福團體幫助失業男。

劉老闆跟失業男說，人生有時會不順遂，他也經歷過，但不要把輕生的念頭掛在嘴邊，這對自己不夠負責。

失業男被帶到警所後，警方也幫他買了便當，並告訴他社會上還有很多求助的管道，不要輕易放棄，失業男接過便當，眼淚才掉下來。

劉老闆說，也因為曾有不好的經歷，現在自己有能力，才會提供待用餐給需要的人，如果身邊有人遇到困難、沒飯吃，可以提供兩顆煎包帶回家，如果家中有小孩，也能告訴他，他會準備給小朋友的餐點，他只是一間賣包子的小店，幫不了太多，但待用餐會繼續做下去。

劉老闆說，以前自己也曾不好過，所以當自己有能力時，也想幫別人一把。（店家提供）

劉老闆說，以前自己也曾不好過，所以當自己有能力時，也想幫別人一把。（店家提供）

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