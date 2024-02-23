北市慶城街工地路面塌陷！蔣萬安曝因擋土牆「導溝」施作不佳

台北市長蔣萬安聽取簡報後受訪。（記者楊心慧攝）

2024/02/23 23:41

〔記者楊心慧／台北報導〕位於北市松山區慶城街和興安街交叉路口的一處工地，今日晚間9時許發生地基塌陷，現場目測初估下陷範圍長4公尺、寬30公尺、深度1.5公尺。副市長李四川約在22時18分到場，台北市長蔣萬安在22時31分抵達，蔣萬安受訪表示，興建工地準備要做連續壁（擋土牆）工程，正在做14公尺深、120公分寬的導溝，初步了解是內部支撐力不夠，造成外導溝旁的路面下陷，導致車輛傾斜，前進指揮所各局處將持續待命處理。

蔣萬安說明，今天晚間大概9時接獲通報後，在台北市松山區慶城街、興安街交叉口一處新建工地地面下陷，第一時間即刻通報新建工程處、停管處、警察局、消防局區公所等相關單位，並拉起警戒線，沒有任何人員傷亡，有4輛停放的車輛傾斜。

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蔣萬安指出，目前了解興建工地還沒進行任何基礎開挖，準備要做連續壁工程，但都還沒開始，只是正在做14公尺深、120公分寬的導溝，初步理解是內部支撐力不夠，造成外導溝旁的路面下陷，才造成車輛傾斜，目前正即刻進行緊急回填，先就內部導溝部分，接續就會就路面塌陷部分進行回填，將所有影響衝擊降低、別再擴散。

蔣萬安強調，目前都掌握整個狀況，前進指揮所也都已完成開設，相關局處都會進行後續控制，現在進行緊急回填、導溝內部回填、旁邊路面塌陷回填，先把整個狀況全面控制，避免任何擴大，另一方面也持續監控，前進指揮所各局處也會待命、現在緊急處理。

台北市結構工程工業技師公會理事長徐茂卿表示，現在基本上就是導溝部分，局部施作不佳，造成道路塌陷，現在最重要是把挖掘導溝的坑洞先補起來，因為區域不大，災害的擴大跡象不至於產生很大影響，至於道路塌陷的部分，因只是局部，首要是先把損壞車輛移走，將坍塌區域回填、讓道路恢復正常。

徐茂卿說明，初步了解原來地下室有地下3樓，基本上本身的深度至少有13米以上，要蓋新大樓，搞不好會有地下6、7樓，挖掘深度會較深，至於是不是施作不佳或哪邊不當，需等圖調出來，再配合現場災害狀況，再作進一步報告。

慶城街這處每坪預售200萬元以上的豪宅工地地基坍方，今天深夜陷入路邊的停泊車輛已吊走，相鄰每戶5億起跳的豪宅文華苑仍高度警戒中。

台北市長蔣萬安在22時31分抵達在現場聽取簡報。（記者楊心慧攝）

位於北市松山區慶城街和興安街交叉路口的一處工地，今日晚間9時許發生地基塌陷，現場目測初估下陷範圍長4公尺、寬30公尺、深度1.5公尺。（記者楊心慧攝）

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