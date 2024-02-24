北市慶城街工地路面塌陷 大陸工程：將與受損者協調

位於北市松山區慶城街和興安街交叉路口的一處工地，昨日晚間9時許發生地基塌陷，現場目測初估下陷範圍長4公尺、寬30公尺、深度1.5公尺。（記者楊心慧攝）

2024/02/24 00:21

〔記者楊心慧／台北報導〕位於北市松山區慶城街和興安街交叉路口的一處工地，昨日晚間9時許發生地基塌陷，現場目測初估下陷範圍長4公尺、寬30公尺、深度1.5公尺。營造單位大陸工程副發言人葉昭慶受訪表示，事情發生的狀況是我們在做連續壁（擋土牆）的前導作業、導溝的部分，發生了人行道塌陷，損害正在觀察評估，如果有和此事件關係到的損失，將會和相關受損單位做溝通和協調。

工地發生塌陷後，台北市長蔣萬安、副市長李四川、副秘書長張溫德、警察局長張榮興、消防局長莫懷祖、交大隊長陳勇華、研考會主委俞振華、民進黨台北市議員許淑華、陳怡君及張文潔皆到場。

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許淑華表示，這次發生的並沒有像信義區崇德天坑、大同區天坑一樣誇張，畢竟還是在施工上出了小狀況，是應注意而未注意；此案是都更案本來地下就挖了三層，現在要挖地下五層，在做地質探勘時跟地質改良可能未掌握，在挖導溝後出了點狀況。

許淑華指出，她發現這幾次天坑事件，包括基泰大直事件都是發生在路面以下，應該要加聘大地工程技師，未來所有工程應要由外面的結構技師來檢視，至少外審單位可以幫忙督導，如果在施工過程有狀況的話，至少外審單位可以幫忙作指導，避免營造商自己做後又發生問題。

現場大約近23時開始拖吊車輛，針對居民下午反映感受震動，大陸工程協理郭仕欣指出，施工過程時，機具較大型，所以可能會有震動，我們有做導溝牆，對於震動可能會有適當的阻隔，目前正全力做回填、緊急調派設施，盼在今天中午前做好妥善復原，做完後最後和市府建管單位請示。

位於北市松山區慶城街和興安街交叉路口的一處工地，昨日晚間9時許發生地基塌陷，現場目測初估下陷範圍長4公尺、寬30公尺、深度1.5公尺。（記者楊心慧攝）

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