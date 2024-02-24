北市慶城街工地路面塌陷 建管處勒令停工開罰18萬元

位於北市松山區慶城街和興安街交叉路口的一處工地，23日晚間9時許發生地基塌陷，現場目測初估下陷範圍長4公尺、寬30公尺、深度1.5公尺。（記者楊心慧攝）

2024/02/24 02:35

〔記者楊心慧／台北報導〕位於北市松山區慶城街和興安街交叉路口的一處工地，23日晚間9時許發生地基塌陷，現場目測初估下陷範圍長4公尺、寬30公尺、深度1.5公尺，台北市建管處表示，此案違反《建築法》已立即勒令停工並開罰18萬元，後續施工計畫需經相關公會審查，確認周邊地質安全無虞才能復工。

台北市建管處在23日晚上9時15分接獲慶城街工地施工造成道路坍塌，並立即到場指揮進行緊急安全措施，建管處表示，工地領有111雜字第0006號雜照連續壁工程，起造人為璞真建設股份有限公司、承造人為大陸工程股份有限公司、監造人為原大聯合建築師事務所，開工日期為2022年9月12日，目前施作深度14公尺深寬120公分深導溝，尚未進行基礎開挖。

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建管處說明，經現場勘查因導溝支撐力不足致外部路面下陷，目前已要求承造人立即進行緊急回填，避免災害擴大；建管處長虞積學表示，緊急聯繫台北市土木技師公會、台北市結構工程工業技師公會、台北市建築師公會及中華民國大地工程技師公會均於第一時間趕赴現場協助緊急處置事宜，初步判斷基地周邊鄰房尚無立即危險。

建管處補充說明，為進行回填復原工作，慶城街於長春路至興安街路段暫時雙向封閉，視回填情形確認安全無虞後始開放通行，將持續在現場指揮督導復原進度，並要求承商加強設置周遭道路及鄰房安全觀測、提高觀測頻率，直到確認安全無虞。

建管處指出，對於建築基地違反《建築法》，已立即勒令停工並開罰18萬元，後續施工計畫需經相關公會審查，確認周邊地質安全無虞始得復工。

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