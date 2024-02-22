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台鐵懲處春節曠職被工會提告 理事長王傑批勞動部律師講屁話

台鐵產業工會理事長王傑。（記者溫于德攝）

台鐵產業工會理事長王傑。（記者溫于德攝）

2024/02/22 11:25

〔記者溫于德／台北報導〕台鐵產業工會337名員工，7年前在農曆春節集體「依法休假」，事後被台鐵以曠職懲處，工會經向勞動部申請「不當勞動行為裁決」被駁，再提告。台北高等行政法院一審判勞動部敗訴，但被最高行政法院廢棄發回，更一審預定今日辯結，工會理事長王傑庭前批勞動部律師曾說出「台鐵員工應該全年無休、按班表出勤」這種屁話。

工會庭前強調「依法休假無罪！請法院撤銷懲處」。王傑說，本案訴訟至今已7年，許多當時參加的同仁已經退休和離職，但大家依然忘不了國家無理的懲處，還有說不清的標準。

王傑進一步提到，勞動部的律師曾在法庭上說台鐵員工應該全年無休、按班表出勤這種屁話，另台鐵的律師連記小過的同仁少了年終考成獎金都不知道。

王傑強調，國定假日休假應該徵得勞工同意，不該是預排班表就得強制出勤；7天前請假更是一種自創而無勞基法的依據。

工會理事曹嘉君說，身為幹部，要向這337位一路堅持到現在的會員說辛苦了，將近7年的救濟之路對於每位參與的員工都相當煎熬；至於工會發動依法休假行動，是為了反應台鐵長期以來對員工的欺壓。

工會委任律師翁瑋提到，本件訴訟是在捍衛勞工在國定假日的休假權，依照勞基法第37條跟39條規定，國定假日原則上就是放假，並不需要勞工請假，若是雇主需要勞工出勤上班，則必須經過勞工同意且給予加倍的薪資。

翁瑋說，台鐵這種交通運輸的勞工，並沒有跟其他勞工不一樣，所以並未排除勞基法的適用，台鐵卻認為「既然你在我這個事業單位服務，我們必須要全年不休的營運，你就不能夠休假」，這種作法已完全顛覆勞基法的規定。

翁瑋最後提到，如果進入台鐵，只要從未在春節請過假，之後就不能在春節請假，因為台鐵認為這是漠視同意，等同承諾每年的國定假日都必須車勤上班，然這種解釋方式非常可怕，也是本案最重要的爭議點。

台鐵產業工會委任律師翁瑋。（記者溫于德攝）

台鐵產業工會委任律師翁瑋。（記者溫于德攝）

台鐵產業工會理事曹嘉君。（記者溫于德攝）

台鐵產業工會理事曹嘉君。（記者溫于德攝）

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