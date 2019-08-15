台鐵懲處春節曠職 法院：勞動部裁決程序違法

2019-08-15 21:00

〔記者張文川／台北報導〕台鐵產業工會337名員工，前年1月在農曆春節集體「依法休假」，事後被台鐵以曠職懲處，工會向勞動部申請「不當勞動行為裁決」，但裁決委員會前年7月決定駁回申請；工會不服，打行政訴訟，台北高等行政法院今認定，有3位裁決委員未出席「當事人陳述、詢問會議」，卻參與做成駁回的決定，程序不合法，扣除此3人，實際做出決定的僅8人，未達共15名委員至少要出席2/3的10人規定，因此判決勞動部敗訴，撤銷原決定，並應依本判決的法律見解做出決定。

2017年春節連續假期從1月27日除夕到30日大年初三，台鐵於2016年底排定班表，工會認為排班制度不合理，在1月1日的會員代表大會決議，春節國定假日要依法休假，23日工會再通知台鐵，指有這337人不同意國定假日出勤；事後，台鐵考成委員會決議懲處331人，235人記大過、6人記2小過、90人記1小過。工會向勞動部申請勞資爭議裁決。

裁決委員會於2017年7月14日做出裁決，認為勞基法規定國定假日是否出勤，應由勞資雙方協商，不論加班或對調休假，應該徵得個人同意，不能以工會決議來代表個人；裁決委員會也不同意台鐵產工主張春節集體休假為合法的工會活動，勞工直到除夕前4天才通知台鐵，違反誠信與權利濫用禁止原則，因此裁決駁回工會申請。

工會不服勞動部的決定，打行政訴訟，要求「勞動部」撤銷此決定，並要求「台鐵局」撤銷曠職紀錄，且不得以此來對員工做出記過、扣薪、扣考積等不利待遇，並請法院確認台鐵要求員工停休、應依春節疏運班表出勤、違者一律記曠職、若因故不能出勤應先完成請假程序等函文命令，是不當的勞動行為。

北高行審理後，今日的判決只針對勞動部裁決委員會的決定，認為決定的程序違誤法令，將其裁決撤銷，要求裁決委員會履行正當法律程序，另為適法處理；至於工會對於台鐵局的其他請求，合議庭強調「尚未逕行准許，待裁決委員會做出符合程序的決定後，再就實質爭執另做適法決定」，因此，今天除了撤銷勞動部裁決會的決定，對於工會對台鐵局的其餘請求，則是全數駁回。

判決指出，裁決委員會在作成決定之前，應給當事人有言詞陳述意見的機會，這是法定的必要程序，未出席陳述詢問會議的委員，不可參與做成決定，否則言詞陳述、辯論程序就會流於形式、空洞化。

法官調查，本案有3位裁決委員未出席陳述詢問會議，這3人卻參與做出最後的裁決，違反正當程序；裁決委員共15位，依勞資爭議處理法規定，裁決委員會應有2/3以上的10位委員出席，做成決定當天有11人出席，扣除這3人，只有8位屬合法出席，未達2/3出席門檻，於法不合。

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