曾替台鐵普悠瑪司機員辯護 律師閻道至涉洩密明仁會運毒案主嫌起訴

律師閻道至（右）。（資料照）

2024/02/22 09:56

首次上稿：09:56

更新時間：10:10（新增案情）

〔記者錢利忠／台北報導〕近來律師界屢爆律師洩密及違反律師倫理規範等事件，曾在台鐵普悠瑪列車翻覆案中替司機員尤振仲辯護的律師閻道至也傳出捲入洩密案件，涉嫌替毒犯辯護時外洩偵查秘密，還協助當事人丟棄手機證物，幫助未到案的蔣姓毒犯逃逸，台北地檢署今依洩密、藏匿人犯等罪將閻道至起訴。

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北檢今起訴後，將另分律他案並移送律師懲戒委員會，依涉案情節輕重，閻道至恐面臨停職等處分。

全案起源於調查局台北市調查處偵辦蔣姓毒販涉嫌運輸二級毒品一案，蔣嫌想要知道葉姓共犯應訊時的供述，去年3月23日，花了20萬元請閻道至替葉姓共犯辯護，閻道至涉嫌利用陪同當事人製作偵訊筆錄，以及以律師身分調閱羈押應訊卷證的機會，將葉某的供述及檢調所掌握的事證，外洩給蔣並助其逃逸。

檢方查出，閻道至明知蔣嫌涉嫌運輸第二級毒品而被檢調查辦，明知律師於偵查中獲知的證據資料不得公開、揭露或為非正當目的使用，竟為使蔣能躲過檢調追查，涉嫌於去年3月24日，指示不知情的尤姓律師前往台北市調查處，陪同犯下運毒案件的葉姓被告製作偵訊筆錄。

尤姓律師事後將陪同偵訊及羈押庭訊的筆錄內容回報給閻道至，閻即打電話聯繫蔣，並將葉姓共犯的供詞外洩給蔣，還提醒蔣，指葉姓共犯已供出蔣的身分、FaceTime帳號，提醒蔣趕緊將手機丟棄，以增加檢調的查緝難度。

檢調得知閻道至涉嫌洩漏偵查秘密後，搜索其任職的法律事務所，扣得手機、平板，並取得閻道至與蔣嫌的對話紀錄截圖、葉姓共犯的卷宗資料及電腦備份硬碟等證物，經調查後認定閻道至涉洩密等事證明確，今將他起訴。

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