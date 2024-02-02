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涉洩密給詐團 台南律師遭搜索

台南一名律師疑涉嫌洩密給詐團被檢調單位搜索，同業律師表示，詐欺犯罪越來越多，希望律師懲戒委員會能重視類似案件。（記者王捷攝）

台南一名律師疑涉嫌洩密給詐團被檢調單位搜索，同業律師表示，詐欺犯罪越來越多，希望律師懲戒委員會能重視類似案件。（記者王捷攝）

2024/02/02 06:09

〔記者王捷／台南報導〕台南執業A律師疑與詐欺集團合作，被懷疑洩密，上個月底事務所被檢調機關搜索，並將他帶到外縣市偵訊，同業律師不覺得意外，並表示，若律師協助當事人違法，可能違反律師法34條，應送律師懲戒委員會處理，最重可能被除名，不過實務上大多是停職懲戒，詐騙集團越來越多，希望律師懲戒委員會能重視類似案件。

警方指出，抓到詐騙集團的成員時，常會看到嫌犯連電話都沒打，律師就先到場，表示特定的律師跟詐團合作，律師陪偵，是為了維護偵訊程序的合法性與提供法律防禦，但也曾有律師在筆錄時做出不當干擾，例如影響嫌犯回答的問題，最後被警方請出去。

這次被搜索的A律師，在台南警分局陪偵時沒有讓警方留下壞印象，但他曾出現在詐團的教戰守則中，還備註「是朋友」，引起台南律師界重視。有律師認為，律師與當事人間有秘密溝通的權利，但不能成為犯罪的庇護所，他聽過更誇張的案例，是律師與詐團合作，把錢交給配合的會計師洗錢，轉成虛擬貨幣，希望檢調單位能仔細調查。

一名律師強調，如果協當事人做違法的事，或其他職務上所不應該做的事情時，以律師法規定應該拒絕，否則會遭到懲戒。依據法務部統計，在2020年到2022年，3年來有20件律師事務所被搜索，其中18件為律師涉嫌犯罪，2件是以律師事務所為犯罪行為地，所以呼籲律師懲戒委員會，在審議時應嚴格審視、並從嚴處分，以維護善良執業的律師。

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