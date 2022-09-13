律師替人口販運詐團辯護 意外被盜圖反成詐團受害人...

律師張進豐今天於事務所上發表澄清啟事，透露其事務所圖片近來遭詐騙集團盜用一事。（擷取自進豐聯合法律事務所）

2022/09/13 17:07

〔記者錢利忠／台北報導〕檢警偵辦國內最大人口販運集團誘騙國人赴柬埔寨從事詐騙工作一案，曾任特偵組檢察官的律師張進豐，接受委任替該集團其中一名在押被告黃炫逢辯護，不料，近來張也身受詐團所害，其律師事務所網站名稱及照片，均遭詐團盜用並改名，意外成為詐團相關案件的受害人。

現為進豐聯合法律事務所主持律師的張進豐，其事務所官網的圖片及照片，近來均被詐團盜用，改名成「匯聚國際法律事務所」，而張進豐原先放在事務所官網上的照片，也被原封不動地盜用，並遭改名成「張匯聚」律師。

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據了解，張進豐已向警方尋求協助，這才發現原來盜用其事務所照片的網站，架設於國外。為此，張進豐的事務所今天也刊出澄清啟事，指近日有不肖分子盜用該事務所團隊律師的照片及學經歷，另架設「匯聚國際法律事務所」網站，意圖詐欺民眾，特此澄清，請民眾務必小心，避免受騙上當。

關於張進豐替黃炫逢辯護一案，台北地檢署日前已依涉犯組織犯罪防制條例、買賣人口及妨害自由等罪，起訴包括黃男、竹聯幫東堂大哥李振豪在內等9名被告，原在押的李振豪、鄭學鴻、陳思瑋、黃炫逢、林晉宇、陳均翰等6名被告，一度被台北地院以有固定住居所為由，分別裁定20萬至70萬元不等金額交保，經北檢提起抗告後，高等法院發回更裁，法官認為李振豪、林晉宇、陳思瑋、黃炫逢等4人是集團核心成員，有可能勾串尚未到案的共犯、證人，改裁定4人羈押禁見。

北檢另查出，負責監控應徵者出境的關鍵共犯蔡昇翰，案發後已銷聲匿跡，檢方已對蔡男發布通緝，蔡也是該集團中首名被檢警掌握身分及發布通緝的在逃共犯。

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