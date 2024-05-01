台南3月詐欺案減少居6都之冠 阻詐有功金融機關曝光

台南市3月份警民合作，成功攔阻詐騙款項逾5084萬元，台南市長黃偉哲表揚金融機構有功人員。 （台南市府提供）

2024/05/01 16:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南打詐成效看得見，3月份警民合作成功阻詐108件，攔阻詐騙款項逾5084萬元，詐欺件數減少排名6都第1。南市警察局長廖宗山提醒民眾，只要是高調宣稱「高獲利、低風險」的投資都要小心，不要拿自己的荷包作試驗！

台南市長黃偉哲於治安會報中，表揚肯定161位阻詐有功的基層人員，受表揚的金融機構，包括攔阻金額達百萬元的台北富邦、永豐銀行、玉山銀行、臺灣銀行、中國信託、京城銀行、凱基銀行、國泰世華、彰化銀行，以及攔阻件數前2名的超商。

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其中，中國信託旗下的西台南分行、永康分行、仁德分行及台南分行，為今年度第1季成功阻詐績優金融機構，總計攔阻64件、3495萬餘元，落實關懷提問，成功守護民眾財產。

廖宗山強調，若遇到宣稱投資標的「高獲利、低風險」或抽股票每抽必中者，皆應提高警覺心，初期詐騙集團會以小額出金取信投資人，但想要出金獲利時，便會以各種障礙、拖延或遊說詐騙民眾；切勿相信來源不明投資管道，勿拿自己荷包做實驗，若有疑問撥打165反詐騙諮詢專線或110即時查證。

南市警察局表示，統計今年3月份詐欺案件發生數與去年同期比較，南市發生數減少，居6都第1名；另市警察局聯合台南地檢署舉行座談會，廣邀金融機構參加，宣導反詐工作，包含新型態詐欺犯罪手法、可疑帳戶預警中心成立運作情形等，廣泛蒐集各金融機構意見，凝聚反詐共識。

黃偉哲表示，「打詐台南隊」以多元方法及管道，持續推動「識詐」工作，透過與名人、藝人及網紅合作方式，運用網路推廣反詐騙資訊，並製作吸睛、易聽易懂的文案或影片，優化宣導效果，使資訊深入民眾生活，讓市民有感。

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