救援疏失海巡士官長殉職判賠1138萬 空勤總隊：保障權益將上訴

海巡署一等士官長柯博承6年前搭空中勤務總隊直升機救援海上身體不適的貨輪船長，吊掛時二度撞擊海面休克昏迷，最後仍因傷重殉職。（資料照）

2024/05/01 16:43

〔記者陸運鋒／台北報導〕空中勤務總隊編號NA-106號海豚直升機，6年前執行基隆彭佳嶼海難救援任務時，造成海巡署一等士官長柯博承二度撞擊海面休克昏迷，最後因傷重殉職，高等法院今二審改判空勤總隊需賠償家屬1138萬元。對此，空勤總隊表示，此判對全國救災人員士氣嚴重打擊，將繼續提出上訴。

台北地方法院審理此案，一審判空勤總隊須賠償家屬1319萬餘元，案經上訴後，高等法院認定，柯男母親、柯妻並非無法維持生活，並無請求扶養費權利，另外考量基隆地檢署犯罪被害人補償審議委員會已決定補償柯男母親、柯妻、一對雙胞胎女兒等4人共180萬元，因此今改判空勤總隊應國賠1138萬餘元，仍可上訴。

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對此，空勤總隊今發布新聞稿表示，對於此案深感遺憾，但自2004年成立迄今，共計執行緊急空中救難（援）28662架次，救援人數高達8223人，期間不計次數都是在高度危險的客觀環境，包含惡劣天候、地形地物多處障礙、油料不足安全存量或天色昏暗等不利條件，始終以救人第一為己任。

空勤總隊指出，此判決對全國救災機關執行人員冒著生命危險搶救立場上，無疑是重大影響，更是對工作士氣一大嚴重打擊，為保障應有的權益，將繼續提出上訴。

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