海巡成立醫療照護基金 陳國恩慰問柯博承家人

2019-07-11 20:57

〔記者邱俊福／台北報導〕「海巡人員醫療照護公益信託基金」由海巡署協助「中華民國海巡之友總會」順利成立，今日海巡署長陳國恩特別前往探視去年底執行空勤吊掛海上救援任務因公殉職小隊長柯博承家人，除了致贈5萬元慰問金外，並表示將持續致力照護同仁生活，使其心無旁鶩，能全心全力執行各項勤務。

陳國恩表示，7月4日鐵路警察局警員李承翰不幸因公殉職，除同感哀悼，並即召開視訊會議，指示全國各海巡機關主官（管），就執勤同仁人力配置、裝備及教育訓練等面向檢討策進，及頒行「海洋委員會海巡署強化執勤安全指導作為」，落實各項安全措施。

此外，因應「海岸巡防法」修正，增訂海巡機關人員職權行使，準用「警察職權行使法」規定，海巡人員實施檢查、驅離、登臨等作為時，得以強制力實施。

陳國恩表示，透過「海巡人員醫療照護公益信託基金」的成立，針對同仁因公涉訟案件，海巡署將給予同仁最有力的保障與支持，期勉海巡同仁勇於任事，嚴正執法，署會作同仁永遠的後盾。

同時，陳國恩感謝海巡之友總會最高顧問葉國一，承諾捐贈5000萬元作為基金，並先期捐助1500萬元入戶，未來將把每一筆來自社會各界的善心款項，發揮最大效益，讓所有海巡人員都能勇於任事、無後顧之憂。

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