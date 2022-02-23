救援命危印尼船長 殉職海巡士官長家屬獲國賠1319萬

海巡一等士官長柯博承執行勤務時不幸殉職，家屬獲國賠共1319萬多元。（資料照，記者翻攝）

2022/02/23 12:25

〔記者溫于德／台北報導〕蒙古籍貨輪「W-STAR」4年前行經彭佳嶼西方海域約11浬處，40歲印尼籍船長突然口吐白沫失去意識，空勤總隊派出海豚直升機救援，36歲海巡一等士官長柯博承將船長吊掛準備上升回機上時，因海象不佳，上升時柯員頭部撞擊海面而失去生命跡象並殉職，柯家人訴請國賠共2263萬多元，台北地院認定內政部空中勤務總隊應負國賠責任，判賠1319萬多元；可上訴。

柯家人主張，2018年12月5日，柯博承受命前往執行彭佳嶼海域緊急醫療海上吊掛救援業務時發生意外，直升機在吊掛柯回機艙時，天色已逐漸昏暗，直升機曾多次接近貨輪欲吊掛起柯，卻都無法成功。

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柯家人說，吊掛柯博承過程中，因直升機同步上升，造成吊掛繩因鐘擺效應開始來回擺盪，幅度甚至超過直升機內機工長的手臂長度，機工長迫於無奈只好先放手讓鋼繩擺回，此時直升機卻開始「向前加速」。

柯家人表示，直升機在執行吊掛柯博承回機艙時，為排除因上升、向前加速而造成吊掛鋼繩擺盪導致卡滯障礙，正、副駕駛當時在機外已無環境光源、暗夜風大情況下，貿然進行夜間海上滯空作業，導致柯被吊掛回機艙時已失去意識，非但頭部沒戴鋼盔保護，救生背心更是撕裂褪到腰部，最終送醫不治。

柯博承的母親、太太與一對雙胞胎女兒，傷心之餘，委任律師訴請國賠，求償包括扶養費、精神慰撫金等共2264萬多元。

柯母並透過書狀強調，柯博承是長子，母子感情深厚，她含辛茹苦地養育柯至成年、結婚且育有一對可愛的雙胞胎女兒，終於開始享受天倫之樂時，柯卻不姓殉職身亡，使她痛失愛子，須白髮人送黑髮人，加上老伴早已不在身邊，生活驟然失去倚靠，時常孤單自處，空勤總隊卻百般推拒國賠責任，讓她痛苦加劇。

柯妻也說，丈夫突然離世，現階段她必須養育2015年5月才出生的雙胞胎女兒，還要分擔照顧自己的雙親，名下無財產的她靠著在國小擔任約聘人員維生，但約聘是每年一聘，能否續聘仍是未知數，且月薪也不足以照料女兒們三餐溫飽、接受高等教育、醫療健保等。

空勤總隊解釋，吊掛柯博承過程中，因強烈陣風、海象風浪、下洗氣流等突發氣候因素影響，造成吊掛繩回收過程嚴重擺盪超過機工長手臂長度，機工長迫不得以僅能先放手待纜繩擺回，並確認在無障礙物情況下「怠速向前」達成「抵銷下洗氣流、減緩擺盪」目的。

空勤總隊表示，海巡署第二巡防區指揮部指派任務時，天色明朗視野遼闊，氣候屬於可以正常出勤狀態，且直升機所有機械功能一切正常，並無任何過失可言，再者，直升機機組人員依當下判斷採取最適當救援方式並盡全力搶救，縱然最終結果不盡人意，機組人員仍無過失。

空勤總隊強調，柯博承因公殉職符合「軍人撫卹條例」撫卹金發放標準，且柯家人也領有「軍人保險」、「海巡署團體意外險」共計368萬多元，以及每年固定領取年撫金、年終慰問金等，預估3648萬元，總計約為4351萬多元，加上未成年子女可依軍公教遺族就學費用取得全額公費優待，因此，即便要賠也應予酌減。

北院指出，機組人員過失至少包含正駕駛在缺乏目視參考情況下，未能穩定滯空，導致柯博承吊掛入水過程中遭受強烈外力撞擊，回艙時已休克昏迷，且機組人員發覺吊掛作業時間延誤，希望終止任務時，並未針對任務時間已接近日落後可能發生的狀況，進行有效評估與溝通，故空勤總隊應負起國賠責任，判賠柯的母親、太太與一對雙胞胎女兒共1319萬多元。

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