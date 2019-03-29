新北市春祭 海巡署空勤小隊長柯博承入祀忠烈祠

2019-03-29 12:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府今天上午在淡水忠烈祠舉行「春祭典禮」，由新北市長侯友宜主祭，市政府各級機關首長、軍警消和家屬代表3百多人到場參加，去年12月5日在彭佳嶼海域執行救援任務因公殉職的海巡署空勤分隊小隊長柯博承，今天入祀忠烈祠，過程莊嚴肅穆，侯友宜獻花主祭，會後並且一一向家屬致意。

此次入祀的柯博承，為海巡署偵防分署空勤吊掛分隊第一小隊小隊長，去年12月5日執行彭佳嶼海域貨輪醫療後送救援任務，因海象氣候不佳，於吊掛傷患過程中，身體遭受撞擊受傷，經醫療搶救無效，因公殉職，於去年12月25日安厝忠靈祠，並於今天入祀忠烈祠。

今天同時於樹林軍人忠靈祠舉行春祭典禮，由市府副秘書長邱敬斌主祭，向國軍先烈之靈位表達敬意，並頒發公殞官兵家屬慰問金及慰問品。

民政局也提醒民眾，清明節期間忠靈祠祠區人車潮眾多，民政局規畫自3月30日、31日、4月1日至4月5日，在樹林區忠義街從上午7點到下午4點進行交通管制，另於中正路、忠義街口及捷運迴龍站3號出口等兩處有設置免費接駁專車，相關資訊請上新北市民政局網頁查詢。

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