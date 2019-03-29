蔡總統忠烈祠春祭 面對賴清德挑戰國政為先

2019-03-29 10:46

〔記者李欣芳／台北報導〕甫拚外交返國的蔡英文總統今天上午赴圓山忠烈祠向中華民國先祖暨忠烈殉職人員致祭、獻花，在宣讀祭文後並行三鞠躬禮，蔡總統祭文中提到「血脈傳承久遠，新時代、再造故鄉」。

民進黨總統初選，前行政院長賴清德登記參選挑戰蔡英文總統尋求連任，蔡總統這次出訪太平洋友邦，已在昨晚返國。賴清德今天起恢復初選公開行程，下午並將發表新書。

總統府發言人張惇涵上午受訪表示，蔡總統出國是拚外交，回國之後專心國政行程，以國政為優先，不會也不能被其他事情所干擾。

「中華民國108年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」於今天上午10時在圓山忠烈祠舉行，蔡總統親臨致祭，副總統陳建仁以及行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖與監察院長張博雅陪祭。

蔡總統在總統府秘書長陳菊陪同下，於隆重的樂聲中抵達忠烈祠，致祭典禮開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭等人員就位，奏國歌，隨後總統向先祖及國民革命烈士的靈位獻花。

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