海外二二八遺屬返鄉團：中正紀念堂應改為台灣忠烈祠

2019-02-26 12:59

〔記者彭琬馨／台北報導〕「海外二二八遺屬返鄉團」今在民進黨立委王定宇陪同下召開記者會，返鄉團發表的聲明指出，中正紀念堂應改為「台灣忠烈祠」，同時應該立法禁止五星旗在台灣飄揚；聲明也表示，台灣必須勇敢抵抗中國入侵、阻止中國滲透，台灣擁有美日等國的支持。

海外二二八遺屬返鄉團團長王克雄等人今日在立法院召開記者會。王克雄表示，台灣要抵抗中國入侵，就要倚靠精良勇敢的台灣軍隊，但當軍人為國犧牲時，要如何紀念他們呢？王克雄說，他們支持文化部長鄭麗君提出的中正紀念堂轉型，同時建議應把中正紀念堂改名為忠烈祠。

王克雄說，他們的祖先被蔣介石殺害，現在人們卻還要去膜拜他，這對遺屬來說情何以堪，因此主張中正紀念堂轉型。

聲明也提到，台灣若被中國統一，二二八大屠殺事件很有可能再度發生，因為台灣人慣於抗議、遊行、批評政府、言論自由，再來一次大屠殺，台灣人就會噤聲不語幾十年。

針對國民黨主張簽署兩岸和平協議，王克雄說，中國不會遵守條約，呼籲台灣人不要等到再次發生二二八事件大屠殺，或是有幾百萬人被送去新疆勞改才後悔。

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