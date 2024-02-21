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人妻外遇用夫保險套險出事 小王「下次我自己帶」對話曝光慘了

潘姓公司負責人偷吃人妻，還說下次自己帶保險套比較安全，婚外情曝光後被橋頭地院判賠。保險套示意圖。（法新社）

潘姓公司負責人偷吃人妻，還說下次自己帶保險套比較安全，婚外情曝光後被橋頭地院判賠。保險套示意圖。（法新社）

2024/02/21 21:56

〔記者鮑建信／高雄報導〕林姓婦人拿老公的保險套與經營租賃業潘姓負責人嘿咻後，發現他未戴好，擔心會懷孕，潘男則說下次自己帶就不會有問題，被林夫發現後，憤而求償50萬元，橋頭地院判決潘賠償26萬元精神撫慰金。

結婚多年的林夫指出，去年初，無意間赫見其妻與被告潘男手機LINE親暱對話內容，經追回之下，其妻坦承婚外情，2人曾於去年5月10日晚上，在高雄市鳥松區雅博泊特汽車旅館嘿咻，還發生避孕措施失效，憤而要求潘賠償50萬元精神撫慰金。

潘男自知理虧，未於出庭答辯，也未提出書狀做何聲明或陳述。

承辦法官根據潘和林婦LINE對話紀錄擷圖，林婦說：「你剛剛套子沒戴好，被擠到最裡面去了，拿出來精液都流光了」、「明天要買避孕藥了，我很容易受孕」等語，潘男回應稱：「那怎麼辦，要吃事後嗎？」、「對不起啦…下次會戴好」等語，林女還回傳避孕藥照片。

隔天，林婦又傳簡訊說：「我老公知道了」，潘則回說：「幫我跟他道歉啦…我也不知道會發生這種事情」等語，但隨後又說：「那我以後用我自己帶的保險套呢，應該就沒問題了」等語，足見確有「辦事」行為，並審酌兩造職業、學歷和收入，認為潘應賠償26萬元比較合理。

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