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竹科工程師偷吃同鄉好友妻！ 「泉水爆發湧出」重鹹對話露餡

竹科工程師偷吃同鄉好友妻，超重鹹濕對話露餡！（情境照）

竹科工程師偷吃同鄉好友妻，超重鹹濕對話露餡！（情境照）

2024/02/21 10:40

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕同為竹科工程師的徐男與劉男從小學就是同鄉好友，一次聚會後劉男開始偷吃徐男妻子彭女，某次劉妻意外發現二人的超鹹濕對話，決定與徐男聯手告這對姦夫淫婦，新竹地院判二人須賠償另一半共70萬元。

結婚16年的李女說，先生劉男與徐男自小學時起即係同鄉好友。去年她無意間從置放於家中之共用筆記型電腦中，發現先生與徐男的妻子彭女臉書對話互稱老公、老婆，且有許多親密鹹濕、提及性行為感受對話，亦常相約特定地點單獨見面與出遊。李女與徐男憤而各向劉男、彭女求償100萬元。

劉男說，本案是因徐男不滿他追討借款而惡意設下之仙人跳，徐男前年9月主動說為增進夫妻情趣，而邀約他與彭女同赴汽車旅館玩3P。

法官調查劉男與彭女對話，包括「感覺一股暖流流出，內褲一攤一片」、「你儂我儂黏稠度高」、「水好多」、「泉水爆發湧出」、「一進去的時候，我感覺到妳應該是一陣酥麻，聽聲音就聽得出來老婆......」等語。

法官認為這是兩人談及性行為時情形及感受，並另有兩人單獨出遊照片、親密對談及親吻臉頰相片。彭女也坦承二人在汽車旅館發生多次性行為。最後法官判劉男須賠償徐男30萬，劉男與彭女須連帶賠償李女40萬。

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