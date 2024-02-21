投資公司董座劈腿女業務生2女 逼日本妻子吞下去

孫姓投資公司董座劈腿女業務，連生兩女還要日本妻子吞下去。（情境照）

2024/02/21 11:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕孫姓投資公司董座和日本籍妻子結婚12年，日妻替他生了3名子女，但孫男卻在婚後5年出軌謝姓女業務員，還把謝女替她生的女兒抱回家想辦戶口登記，日妻氣得訴請離婚並提告求償120萬元，法官認為孫、謝兩人侵害日妻權益，判他們要賠120萬元。

判決指出，孫姓董座因事業有成，經常在各國尋找投資標的，進而認識日本籍的妻子，兩人於2001年結婚後，日妻也搬來台灣和孫董共築愛巢，並生下3名子女；2021年5月，孫董回家找戶口名簿，日妻探詢後，驚覺丈夫早在6年前已和小三在外生下2個女兒，且大女兒已到了入學年齡，孫董想辦理收養讓她能就近入學。

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日妻死活不同意，兩人鬧到離婚，日妻不甘心，離開台灣後跨海委請律師向孫男和小三謝女提告求償120萬元；高雄地院審理時，孫姓董座坦承出軌，但辯稱辦理離婚手續時，已獲前妻原諒，不應該再賠錢；謝女則喊冤自己認識孫男時，孫男自稱已離婚，她也是感情受騙才會跟孫男生下女兒。

法官檢視相關證據，發現謝女於2015年首次懷孕期間，每月至少會南下高雄2至3次，但每次到高雄都是投宿飯店，如果孫男不是有婚姻家庭的人，怎麼可能不把懷有身孕的謝女接回家照顧；且謝女說她是生下大女兒要報戶口時，才驚覺孫男仍是已婚，既然她已知道孫男仍保有婚姻關係，兩人還持續交往，甚至日後還生下第二個女兒，顯然兩人不倫戀行為已深深打擊日妻的身心，侵害她配偶的權益，因此判兩人應賠120萬元，可上訴。

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