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元宵節前夕傳憾事 跨海大橋落海女子遺體尋獲

澎湖跨海大橋落海婦女，遺體在通梁西港被發現。（澎湖縣政府消防局提供）

澎湖跨海大橋落海婦女，遺體在通梁西港被發現。（澎湖縣政府消防局提供）

2024/02/21 14:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連接白沙及西嶼交通要衢的澎湖跨海大橋，20日驚傳一名婦人墜海失蹤，各單位投入搜救工作 ，今（21）日接近中午時分，一名釣客在通梁西港釣魚時意外發現婦人遺體，經通報家屬確認無誤，全案交由檢警進一步調查，釐清相關死因。

澎湖縣政府消防局調查指出，20日下午3時40分，接獲民眾報案指稱，一名年約6旬的婦女，由跨海大橋南側一躍而下，在橋下湍急水流中失去蹤影，現場目擊民眾立即向警方報案，當警方人員趕抵現場，發現橋上遺留紅色衣物及手機一隻，旋即通報友軍單位加入搜救行列，展開陸海空搜索。

今日上午8時30分澎湖縣政府消防局出動西嶼、白沙分隊、第二大隊，共計4車2艇9人搜救，現場由副大隊長王思源指揮。以2艘救生艇及2架無人機持續執行小門、後寮、大倉等海域之海空搜尋。空偵機於上午9時30分到時達出事海域上空搜尋。

白沙警分局竹灣派出所第一時間接獲110轉報，前往跨海大橋處理案件時，員警於現場遺留外套中發現居住在花嶼伍姓女子（約60歲）的證件，並通知家屬到場協助釐清案情。

今日接近中午時分，一位在通梁西港垂釣民眾發現婦人遺體立即通報安檢人員，警方也通知家屬到場指認無誤，旋即送往菊島福園冰存，等待檢察官進一步相驗釐清死因。

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