基隆2議員提供摸彩被控「當選無效」 高等法院終審判決出爐

高等法院審理基隆市議員陳軍佐、何淑萍前年市議員選舉前提供里鄰長活動摸彩，被同選區對手提起當選無效訴訟，認定未違反社會人際活動正常分際，無賄選證據，判決駁回確定。（記者楊國文攝）

2024/02/19 13:28

〔記者楊國文／台北報導〕基隆市議員陳軍佐、何淑萍在前年選舉投票前，曾在基隆市政府舉辦的里鄰長自強活動中各提供1萬元作為摸彩金，被調查局認定涉賄，移送法辦，但檢察官認定「無對價關係」以不起訴處分。同選區候選人李嘉濠質疑陳、何2人涉嫌賄選，提出「當選無效」訴訟，一審認為2人提供摸彩金屬正常社交活動，不構成賄選對價行為，判李敗訴；李不服上訴，高等法院仍判決駁回確定。

陳軍佐、何淑萍和李嘉濠都是前年11月26日選舉的基隆市第2選區市候選員候選人，選舉結果，陳軍佐以4013票、何淑萍以3781票當選市議員，李嘉濠落選。

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李嘉濠提告，指陳、何2人於選前的前年8月22、23及9月5、6日市政府舉辦「基隆市111年度各區里鄰長自強活動（信義區）」晚宴時，未受市府邀請、自行前往，並拿出1萬元現金供現場摸彩，除身穿競選背心親自登台頒獎，並逐桌敬酒拜票尋求支持，已涉犯選罷法第99條之1的投票行賄罪，因此對2人提出當選無效訴訟。

陳、何指稱，該項里鄰長自強活動，除了在武漢肺炎（COVID-19）疫情期間停辦外，每年均會舉辦，並有市議員等民代參與，並提供現金給主辦單位辦理摸彩；何淑萍稱，當時是基隆市議員，因此在該自強活動提供現金辦理摸彩活動符合慣例；陳軍佐表示，雖當時不是民代，但他上台頒獎時，並未向中獎者請託支持，多數中獎者不知道受頒的紅包是他提供，他只是為增加曝光機會，符合正常社交規範，並未涉賄。

基隆地院認為，該活動是基隆市政府舉辦，而陳、何2人雖各提供1萬元摸彩金，當日也上台頒獎，但只是增加曝光機會，合乎一般社會通念正常社交規矩，並無對價約使選民投票權一定行使或不行使，不構成選罷法賄選、行賄行為，判決駁回。李不服，上訴高等法院。

高院審理時，特地函詢基市府竟見，基市府函覆表示，里鄰長自強活動為常態辦理，未主動邀請市議員等民代參加，晚會中如有摸彩活動，是由得標廠商提供摸彩品項，未另尋求贊助，參與的市議員等民代或候選人主動贊助抽獎或現金等獎品，屬「自發性行為」，無法當場拒絕，市府亦予以尊重。

高院審理認定，陳、何2人自行前往參與此里鄰長自強活動晚宴，並分別提供1萬元現金予主辦單位辦理摸彩活動，屬民間自強活動所常見，未違反社會人際活動正常分際，所捐贈的摸彩紅包禮金亦屬民間活動中常見的獎品，不足以影響或動搖參加者的投票意向，且到場參與摸彩抽獎活動的里鄰長或其家屬，也不限於須年滿20歲，並具有投票權、且居住在第2選舉區的選民。

另外，該自強活動是基隆市政府每年舉辦的特定重要活動，成為政治人物及候選人自我推薦及增進與選民互動的機會，而利用場合拜票，乃常見的社會活動，無證據證明有行賄之意，加上檢方亦不訴起處分確定，判決駁回上訴，全案確定。

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