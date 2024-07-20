疑亂丟菸蒂釀禍！ 宜蘭礁溪鐵皮貨櫃火警 炮竹易燃物悶燒中

宜蘭礁溪金紙行倉庫傍晚近6點半傳火警，因擺放大量易燃物，截至晚間8時仍在悶燒中。（民眾提供）

2024/07/20 20:24

首次上稿 19:17

更新時間 20:24（新增起火原因）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉四結路1處鐵皮屋，今天傍晚6時26分傳出火警，由於是金紙行的倉庫，內部擺放大量紙錢，還有部分炮竹等易燃物，導致起火後全面燃燒，現場濃煙竄天、炮竹聲四起，所幸無人員受困。業者表示，疑似是有人亂丟菸蒂釀禍，發現火勢後要取水滅火已來不及。

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宜蘭縣消防局獲報，立即出動礁溪、宜蘭、壯圍、羅東及員山等多個分隊前往救援，由於內部全是紙類等易燃物，截至晚間8時仍持續悶燒中。

警消目前佈多條水線同步灌救，並出動大型機具破門，以及消防機器人出水救災，以利進行長時間射水，並透過紅外線鏡頭，探勘火點滅火。

業者指出，起火原因疑似有人抽菸後亂丟菸蒂，不慎引燃放在外面的雜物所致，發現起火後，趕緊取水滅火已來不及，才會蔓延燃燒到倉庫內部，損失尚無法估計。

宜蘭縣消防局第三大隊副大隊長嚴冠琳說，現場堆放大量易燃物導致不斷燃燒，目前出動5個分隊車組到場搶救，另請怪手破門灌救，因高溫導致內部鐵皮軟化，裡面貨架均倒在鐵皮上，也利用重機具進行外圍防護，並透過鐵皮屋第4面後段開口，拉水線進去灌救，業者及其兒子均在場，無人員受困。

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