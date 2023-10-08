交車期遇特斯拉改款須加價 不滿訂單被取消提告拿回一倍定金

法院審理後，認為未能履約責任應歸責於特斯拉公司，判該公司須賠20萬元加上利息給李男。（記者吳昇儒攝）

2023/10/08 12:05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕曾參選基隆市議員的李嘉濠2019年8月15日在特斯拉官網訂購Model 3電動車並付10萬元定金。但雙方仍在討論交車日期，過程中特斯拉人員表示若要延後交車就必須加價購買新款，否則將取消訂單。李男不同意，但訂單仍被取消。法院審理後，認為未能履約責任應歸責於特斯拉公司，判該公司須賠20萬元加上利息給李男。

李男向法官表示，於2020年10月接獲特斯拉通知，訂購的車輛可於11月交付，但因家中尚在裝修，便詢問是否可延至1月份交車，對方卻稱若加價改成新款車輛，則可改於12月中旬交車，並詢問李男是否要取消訂單；李男回覆暫時不用取消訂單後，訂單仍被取消。

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李嘉濠向法官表示，車輛已經生產出來，特斯拉卻無法交車，不然就要加價購買新改款車輛，覺得不合理，要依民法第249條第3款規定，要求特斯拉加倍返還定金共20萬元。

特斯拉公司辯稱，李男預訂尚未上市電動車屬預約性質，應待確認最終價格並經其同意後，買賣契約才成立，支付的10萬元定金，僅為立約定金。公司2020年7月起，已多次通知李男辦理交車事宜，但對方未履約，又拒絕支付改款車價金，無法履行應歸責李男，才依訂車條款約定解除契約。

法院調查，特斯拉人員2020年10月22日晚上6點55分以LINE通知李男，車已生產出廠，若未在本季度交車將會取消訂單，而交車日期安排在11月最後一周。

李男回覆，因為新家還在裝修，想排在1月交車，但特斯拉人員7點16分卻又傳訊給對方，指因住家尚未整修完成，將取消訂單，並返還訂購費用。李則回覆確認房屋裝修狀況，再回覆訂單處理事宜，表示「暫時先不用取消」。

當晚8點許，特斯拉人員就寄送電子郵件給李男，表示其訂購的車輛規格未來將停止生產。若同意12月中旬交付新規格車輛，車價將調漲為243萬1900元，並請李在10月23日晚間10點前回覆意願。

李雖於在當晚9點40分以電郵回覆不同意被逕行修改訂單價格，要求特斯拉依照訂單內容交車。但特斯拉人員卻於同晚10點27分回覆，公司規定若認為有人以意圖轉售車輛為目的或其他惡意原因而下訂單，得單方面取消訂單，因此將依照訂購合約取消李的訂單，並啟動退款流程。

法院認為，對照雙方電郵和LINE對話內容，顯見特斯拉先告知李訂單車輛有交付可能，並向李確認日期。後來表示將會取消訂單時，李也回覆暫時先不用取消，最後導致無法履約應歸責特斯拉公司，改判特斯拉應給付李男20萬元及利息，不得上訴。

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