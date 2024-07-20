受呂秋遠臉書文鼓舞提告 掀發13年前兄妹性侵案

知名律師呂秋遠。（資料照）

2024/07/20 17:59

〔記者王捷／台南報導〕台南高分院這個月駁回一件性侵案上訴，雲妹（化名）自稱在13年前遭同父異母的哥哥性侵，因看了名律師呂秋遠的臉書貼文，鼓勵性侵被害人發聲，才鼓起勇氣報案。但整件判決，只有證人、心理師的證詞及雲妹的就學、就醫紀錄，便以家暴妨害性自主判雲哥（化名）4年9個月徒刑，雲哥不服上訴被駁回。

雲哥的繼母是雲妹的母親，兩人是同父異母的兄妹，雲妹供稱，13年前還在念大學時，有天雲哥喝醉了，要她去房間，結果被雲哥性侵。雲母稱案發後，雲妹離家出走2、3天，去台北的男友家住，這是家醜，而雲爸是當地有影響力的人士，所以沒有讓雲爸知道這件醜事，只是警告雲哥兄妹間不能這麼做。

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雲哥否認犯案，並辯稱，他與雲妹互有好感，是合意性機交，雲母因與父親離婚，對他懷恨在心，才心生怨恨報復。雲哥還提到，自己女兒曾被雲妹的弟弟性侵。但法官未採信雲哥辯詞，因雲妹2023年提告時，雲爸在2019年就死亡；而雲哥女兒被性侵，則在2016年不起訴，所以不認為雲妹與雲母在報復。

判決書紀錄，雲妹在偵訊時邊哭邊說，後來雲母去告誡雲哥，雲哥下跪道歉。這件事在她心裡累積太久，她心裡生病，到現在才有辦法鼓起勇氣面對這件事情，要讓雲哥知道做錯了。

臨床心理師作證，一開始雲妹無法講「哥哥」兩個字，講到哥哥起初沒有情緒，後來才會有負面情緒流動。心理師也無法證明，雲妹的創傷與性侵相關，但是法官覺得，雲妹有做惡夢，在夢中大喊「不要」，還有解離、淡漠等情緒，這不是「合意」性交可能造成之結果，所以一定是雲哥違反雲妹的意願性交。

至於非人證的證據，有雲妹案發後看精神科的就醫紀錄、自殺時的送醫紀錄，還有雲妹自稱案發後無心課業，所提供的休學紀錄、成績單。一審因此判處雲哥4年9個月徒刑，而雲哥不服上訴，遭台南高分院駁回。

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