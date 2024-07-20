騎機車環島「刁車」 南警助脫困匈牙利正妹大讚

匈牙利正妹背包客來台騎機車環島旅遊，誤闖台84線快速道路台南北門路段，因機車沒油，受困匝道。（學甲警分局提供）

2024/07/20 17:38

〔記者楊金城／台南報導〕23歲匈牙利正妹背包客，來台騎機車環島旅遊，18日下午誤闖台84線快速道路台南北門路段，因機車沒油受困匝道，學甲警分局北門分駐所趕往協助脫困，並提供飲料、水果，還為機車加油、檢修，讓她繼續環台行程，匈牙利正妹誇讚台灣的警察友善，熱情助人。

這名匈牙利女背包客，騎機車疑誤上台61線快速道路往南騎行，再轉接台84線快速道路台南北門路段時，因機車沒油，在台61匯入台84的匝道路段牽行。

請繼續往下閱讀...

用路人發現有機車誤上快速道路，騎士向路過車輛揮手求助，趕緊報案，北門分駐所所長顏毓陞說，巡邏警網到場處理，以英語溝通，才知外國女背包客來台旅遊騎車環島，因不熟悉路況誤闖快速道路匝道，又因機車沒油，「刁車」在現場不知所措。

警方立即將女遊客載返北門所，並通知機車行派車將機車載回北門所，檢修機車再補充油料。

匈牙利女遊客以英語和警員洪瑋軒簡易溝通，表示一個人來台旅遊騎車環島，大熱天下又逢機車沒油，只好牽著機車行走，在體力即將透支的狀況下，警方出現協助解困，如同沙漠中發現綠洲般，欣喜若狂。

匈牙利女遊客因未騎行，受困快速道路上，警方並未開單告發，這名正妹大方與員警合照，感謝台南警察的熱心助人。學甲警分局分局今天（20日）將提報員警好人好事事蹟表揚。

匈牙利女背包客的機車加油後，準備繼續旅程，員警熱心送上飲料和水果。（學甲分局提供）

匈牙利正妹背包客（中）繼續環島，北門分駐所員警熱情送行。（學甲警分局提供）

匈牙利正妹背包客和學甲警分局北門所員警開心合影。（分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法