彰化機車行遭帽T男闖空門 竊賊見屋主返家還問候「你好」

彰化市機車行遭帽T男闖空門，直接拉起鐵捲門就進入屋內。（民眾提供）

2024/02/17 11:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕誇張！彰化市中山路機車行日前傳出闖空門事件，帽T男見屋主一行人返家，還淡定問候「你好」後拔腿就跑，屋主一路狂奔追到八卦山階梯步道，竊賊竄入樹林才放棄追逐。彰化警分局民族路派出所表示，竊賊為轄區慣竊，得手逾3萬元，將積極查辦，並擴大偵辦。

張姓民眾表示，全家4代同堂住在機車行樓上，大年初四當天，他與父母還帶著3個小孩一起回外婆家聚餐，另有5名家人待在家中，在聚餐過後下午4點多返家，看到鐵捲門半開，原以為是有客人來訪，結果竟然是闖空門的竊賊。

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「有夠誇張！」張姓民眾指出，他的小孩搶先跑進去，還跟竊賊對目相看，他與父親看到竊賊把帽T拉起來，並戴上口罩，兩人同時都問「你是誰？」對方還很淡然的回說「你好！」馬上拔腿就跑，他也立即追了出去，先穿過車水馬龍的中山路、再穿過彰化藝術館，隨即轉往八卦山階梯步道時，竊賊拖鞋還掉在半路上，最後赤腳轉入步道旁的樹林，他才沒有再追，並隨即報案。

張姓民眾表示，這起竊案除了造成財務損失，還讓全家心中埋下陰影，因為機車行就位於市區的大馬路旁，事發當天是大年初四，大馬路車流量很大，竟然還發生闖空門事件，尤其是小孩還跟竊賊擦身而過，如今回想起來，真是令人毛骨悚然。

彰化警分局民族所所長蔡順利表示，這起機車行竊案，調閱監視器追查，發現竊賊為轄區慣竊，得手逾3萬元，將積極查辦，並擴大偵辦。

彰化市機車行遭帽T男闖空門，直接拉起鐵捲門就進入屋內。（民眾提供）

彰化市機車行遭帽T男闖空門，竊賊見屋主一行人返家隨即轉身準備離去，還跟小朋友對看幾秒。（民眾提供）

彰化市機車行遭帽T男闖空門，竊賊見屋主返家淡定問候「你好」後拔腿就跑。（記者劉曉欣攝）

機車行遭帽T男闖空門，竊賊見屋主返家問候「你好」後拔腿就跑，拖鞋都掉在半路。（民眾提供）

彰化市機車行遭帽T男闖空門，民族所員警獲報到場採證。（民眾提供）

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