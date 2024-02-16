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桃園航空城基地居民走了賊來了 陳康國小開學前電纜被剪

陳康國小行政大樓的電纜線遭剪斷偷竊。（陳康國小提供）

陳康國小行政大樓的電纜線遭剪斷偷竊。（陳康國小提供）

2024/02/16 16:44

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園航空城基地範圍內的居民多已搬遷，人去樓空竟引來宵小覬覦，大園區陳康國小在開學前發現，校內的電纜線遭人剪斷偷走，導致行政大樓沒電，15日緊急找人前來維修，今天才能趕在開學前順利復電，大園警分局強調，將會加強該處的巡邏，確保桃園航空城基地不會成為治安死角。

桃園航空城基地內的大園區5所國小，竹圍國小將遷校，圳頭、后厝、沙崙、陳康國小將廢校，其中竹圍國小因應台15線的遷移工程，搬遷日已延後到2026年8月，其餘4校則會在7月間廢校。

豈料學校尚未廢校，卻被竊賊盯上，陳康國小校長許志賢說，農曆春節假期前，學校人員發現校內C棟行政大樓的主電纜線，被剪斷竊走約100公尺長。調閱監視器追查，發現是3名竊賊於2日晚間9點多，潛入校園偷竊電纜線，還大膽地直待到隔天凌晨約4點才離開。

陳康國小已報警，許志賢說，學校周邊路燈較少，鄰近的民宅也多已搬空，才會引來竊賊大膽行竊。

大園警方已鎖定偷竊陳康國小電纜線的竊賊身分，積極查緝中，警方表示，圳頭國小5日也發生電纜線遭竊事件，警方將會加強桃園航空城基地範圍內的巡邏，不讓該處成為治安死角。

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