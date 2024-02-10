神助！警追偷佛像賊 參拜宮廟請求協助赫見賊就在身邊

劉姓嫌犯伺機下手行竊。（記者劉慶侯翻攝）

2024/02/10 09:25

〔記者劉慶侯／台北報導〕劉姓男子日前到捷運地下街的佛具專賣店偷走兩尊佛像。台北市警中正一分局循線追查到新北市樹林，苦無線索，便到當地知名的濟安宮求神問卜請求協助，怎料劉嫌正巧也出現在旁，警方得來全不費功夫。劉供說是犯案後心神不寧，所以想到廟裡將作案時衣服丟棄和求心安。

警方表示，47歲劉嫌日前到北市捷運地下街的佛像店逡巡，趁顧店店員如廁時進入店內下手行竊，竊走白度母佛像和金剛薩垂佛像各一尊，市價共值約9萬餘元，隨即搭乘北捷逃逸。

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中正第一分局博愛路派出所接獲報案，調閱街頭監視器，發現犯嫌狡猾，沿途換上不同顏色的口罩及脫下帽子，試圖混淆警方追緝，最後才鎖定竊嫌樣貌及衣著特徵，根據對方搭乘捷運行蹤路線，確認出現在新北市樹林區。

當警方專案人員到樹林區一帶調閱街頭監視器追查苦無進展時，恰好附近是當地有名的濟安宮，員警當下決定前往濟安宮尋求指引。

也許是冥冥之中神明有所安排，警方竟在濟安宮前，發現犯嫌的身影突然出現身旁，員警見狀立即上前盤查，並在劉嫌手提袋內發現犯案時所配戴的帽子，劉嫌當場自承並配合警方返所製作筆錄。

警訊中劉嫌說自從竊取佛像變賣6千元後，夜裡多次惡夢輾轉難眠，便興起丟棄下手行竊佛像時所配戴衣帽的念頭，以化解心中不安感受，豈料正要將犯罪時所戴的帽子丟棄時即遭員警查獲，警方前日詢後依竊盜罪函送法辦。

劉姓嫌犯搭捷運離去。（記者劉慶侯翻攝）

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