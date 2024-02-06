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離譜天價！童偷娃娃機1000元商品 店家恐嚇不賠100倍就坐牢

娃娃機台店業者因機台內物品被幼童摸走，報警後查到幼童的母親，私下恐嚇要其賠百倍，否則等著坐牢。此為情境照，與本新聞無關。（資料照）

娃娃機台店業者因機台內物品被幼童摸走，報警後查到幼童的母親，私下恐嚇要其賠百倍，否則等著坐牢。此為情境照，與本新聞無關。（資料照）

2024/02/06 00:08

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣年輕媽媽帶小孩到夾娃娃機台店，不到5歲的孩子打開機台的櫥窗，偷得巧克力桶和模型飛機，2樣總價1000元。店家報警查到該婦人，私下恐嚇不賠百倍就坐牢，婦人付10萬元後感覺不對反控恐嚇取財，劉男用3萬元和解後，被南投地院法官判刑6月，宣告緩刑2年。全案可上訴。

南投縣1名年輕媽媽去年1月初帶2名年幼孩子，到南投縣某家娃娃機台店夾娃娃，而其不到5歲的幼子不知用了什麼方法打開機台櫥窗，摸走1個Hello Kitty巧克力桶，以及一台模型飛機，兩物總價1000元，劉姓娃娃機台店劉姓業者，發現機台內物品有短少，調出監視錄影畫面後報警，警方循線追查到婦人，請她到分局製作筆錄。

劉姓業者在婦人做完筆錄後離開分局，即在外面攔住廖婦，要其依規定賠償100倍的損失，不賠就等著去坐牢。婦人只好同意，約定在某超商交款10萬元並簽和解書。廖婦付款後愈想愈不對，後來報警控告劉男觸犯恐嚇取財罪。

劉男被南投檢方以恐嚇取財罪嫌起訴後，找婦人和解，調解後賠她3萬元，廖婦同意不再追究刑事責任。南投地院法官後來以恐嚇取財罪名判處劉男6個月有期徒刑，但因廖婦同意給予劉男緩刑的機會，且拋棄其餘求償權利，因此宣告緩刑2年，不另追徵價額。

由於娃娃機台店動輒對偷竊物品者索賠100倍甚至200倍之價，律師張鈞翔建議，索賠100倍，超乎一般的賠償行情，娃娃機台店業者即使走法律途徑民事求償，也不可能獲如此高價的賠償，建議有像這位年輕婦人遭遇的民眾，想尋求和解途徑，可尋求有公信力、法律效力的鄉鎮市調解委員會的協助。

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