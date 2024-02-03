可惡！女賊假裝買年貨 偷走西塭仔漁港烏魚子與現流魚蝦

彰化塭仔漁港傳出竊案，女竊賊把漁港當年貨大街，專挑高價的烏魚子偷。（賴清美提供）

2024/02/03 12:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化線西塭仔漁港昨天傳出竊案，1名女竊賊佯裝採買年貨，連逛兩攤偷走8、9片烏魚子、大批現流的魚蝦與野生蛤仔，漁民損失大約2萬元。和美警分局表示，調閱監視器已鎖定車牌號碼，將通知竊賊到案說明。

「浩一貳號」漁民李浩仁表示，年關將近，天氣又好，連日來的漁港攤位生意都很熱絡，沒想到卻碰到可惡的女竊賊，趁著攤位有很多人在採買，竊賊就來來回回走動，趁機下手3次，總共偷了約8、9片的烏魚子，每片大約5、6兩，還有一口烏魚子，損失將近1萬元。

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另一家遭竊的是「進發財」攤商，黃姓漁民向警方透露，被偷大批魚貨，從草蝦、野生蛤仔到白腹魚、午仔魚、石顱、三牙魚都有，這些都是現流的魚貨，損失將近1萬元。

和美警分局線西分駐所所長林宗延表示，昨天塭仔漁港共有2家攤商遭竊，分別為進發財與浩一貳號，已調閱監視器鎖定竊賊的車牌號碼，將通知竊賊到案說明。

縣議員賴清美指出，年關已近，竊賊也伺機而動，專挑市場與人多的地方下手，漁民辛苦一整年，正要趁著民眾辦年貨來賺一筆過年財，卻碰到竊賊來偷，真是太可惡了。尤其「浩一貳號」日前才有2艘漁船被燒毀，如今又碰到竊賊專挑高價的烏魚子來偷，希望警方能迅速破案，不要讓竊賊繼續囂張下去。

「浩一貳號」被偷8、9片的烏魚子，每片約為5、6兩。（李浩仁提供）

彰化塭仔漁港傳出竊案，女竊賊把漁港當年貨大街，專挑高價的烏魚子偷。（賴清美提供）

彰化塭仔漁港傳出竊案，女竊賊把漁港當年貨大街，專挑高價的烏魚子偷。（賴清美提供）

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