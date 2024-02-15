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神明也發怒！鋸廟門偷香油錢 竊嫌當場被逮

李嫌持鐵剪、鐵鋸犯案。（記者黃淑莉攝）

李嫌持鐵剪、鐵鋸犯案。（記者黃淑莉攝）

2024/02/15 13:27

〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾警分局今天宣布破獲新春期間連續偷竊香油錢案件，40歲李嫌佯裝信徒多次犯案，拿鐵剪破壞油箱鎖頭、抱走油箱，甚至拿鐵鋸鋸廟門，令神明也發怒了，當場被員警查獲，訊後依加重竊盜罪嫌移送法辦，並建請預防性羈押。

虎尾分局偵查隊副隊長黃星豪指出，大年初3（12日）及初4分別接獲元長鎮平宮、無極聖安宮2家廟方人員報案，指廟內香油錢遭竊，警方調閱監視器，竊嫌先佯裝信徒入廟上香，左右查看無人即下手行竊，警方從身形、走路姿勢、犯案手法研判2案應該是同一人所為，並鎖定一名李姓男子涉案。

黃星豪說，警方聲請拘票要拘提李嫌，14日凌晨2點多又接到鎮平宮廟方人員報案，指有竊賊企圖行竊，員警抵達現場李嫌正拿著鐵鋸在鋸廟門木質門栓，依現行犯逮捕，李嫌坦承犯案。

黃星豪表示，12日上午6時許李嫌在鎮平宮破壞油箱鎖頭竊取裡面現金，還當著神明面前數錢，疑因擔心數太久被人發現，竟把油箱整個抱走，13日下午1點多在無極聖安宮則是上香後直接把油箱抱走，李嫌食髓知味14日凌晨2點多再到鎮平宮要行竊，大膽鋸廟門，除連續在雲林犯案，9日也涉嫌在鄰近鄉鎮2間宮廟行竊，囂張行徑連神明也發怒了。

李嫌在新春期間涉嫌到多家宮廟竊取香油錢。（民眾提供）

李嫌在新春期間涉嫌到多家宮廟竊取香油錢。（民眾提供）

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