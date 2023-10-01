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首頁　>　社會

宵小中秋照偷 澎湖西嶼赤馬赤樊桃殿虎爺功德金遭竊

西嶼赤馬赤桃樊殿供奉的虎爺，民間有另類財神爺的說法。（民眾提供）

西嶼赤馬赤桃樊殿供奉的虎爺，民間有另類財神爺的說法。（民眾提供）

2023/10/01 07:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中秋連續假期是澎湖遊子返鄉的高峰，不少人會在返鄉之際前往村里信仰中心廟宇祭拜祈福，各地廟宇都現人潮，卻傳出宵小出沒；西嶼赤馬赤樊桃殿供奉的虎爺功德金遭竊，白沙警分局根據監視影帶，鎖定一名廟宇慣竊涉案嫌疑重大，透過管道積極尋人到案說明。

這年頭世道不佳，竟然有人敢打虎爺主意？傳統信仰中虎爺有「咬錢虎」之稱，被視為另類財神爺，雖不是廟宇主祀神明，但卻是各廟宇常見的配神，西嶼赤馬信眾常常祭拜保佑求財平安，並投放一些50元、10元硬幣讓虎爺開心，帶點發財金的意味，希望錢母咬錢，讓財源滾滾而來。

西嶼赤樊桃殿內供奉虎爺神龕旁，就放置盤子，讓信徒自願投放的功德金，盤子內約有硬幣近1000元，9月28日竟不翼而飛，經過廟方調閱監視器，發現一名男子搭公車至廟旁下車，進入廟中亂晃一會後，偷偷將信眾祭拜虎爺的錢幣全數偷走，該名男子疑似為廟宇慣竊，澎湖許多廟宇皆遭其光顧過。

赤樊桃殿主委謝富貴表示，赤樊桃殿主祀李府王爺，是赤馬村民信仰中心，歷經4年時間整建，今年4月28日舉行入火安座大典。信眾常常也會祭拜虎爺求平安以及財運順遂，並捐款一些50元、10元、1元硬幣讓虎爺開心。（28）日廟方人員發現虎爺功德金遭竊，目前已請赤馬村長蔡榮利備案，警方也已鎖定特定對象展開調查。

信徒在虎爺前方餅乾桶內投放零錢，希望錢滾錢。（民眾提供）

信徒在虎爺前方餅乾桶內投放零錢，希望錢滾錢。（民眾提供）

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