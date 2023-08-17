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慣竊專挑氣窗沒鎖民宅下手 贓款花完外出工作被活逮

沈男夫妻二人今日準備搭火車逃到其他縣市工作時，被埋伏的警方當場逮捕。（記者吳昇儒翻攝）

沈男夫妻二人今日準備搭火車逃到其他縣市工作時，被埋伏的警方當場逮捕。（記者吳昇儒翻攝）

2023/08/17 21:45

〔記者吳昇儒／基隆報導〕30歲沈姓男子因缺錢花用5月起陸續在基隆市暖暖、七堵區一帶行竊，並專挑氣窗未上鎖的民宅行竊，連偷兩戶共得手3萬元；另於7月份與花姓妻子前往某宮廟利用沾黏的方式，偷走1百元香油錢。警方採證比對後，確定沈男身分，今日中午鎖定其行蹤，趁夫妻二人搭火車外出工作時，將人逮捕到案，訊後將依涉犯竊盜罪嫌，移送法辦。

警方調查，沈男5月中旬發現一名張姓屋主的氣窗未關，竟翻越氣窗，闖進屋內行竊，但卻遍尋不到財物，竟偷走屋內鑰匙後離去，企圖事後再進屋行竊；同年月23日，用同樣手法闖進賴姓屋主家中，拿走一只裝有3萬元現金的錢包，揚長而去。

基隆市警三分局偵查隊獲報後，立刻組成專案小組，依現場採集到的跡證勾稽比對後，確認兩起案件均是沈男所犯，隨即展開追查，但沈男四處藏匿，大幅增加查緝難度。

上個月中基隆警方又接獲一起宮廟香油錢失竊案，調閱監視器比對後，確認犯嫌就是正在專案小組正在追查的沈男，一旁還有其42歲花姓妻子協助，兩人最終僅得手100元香油錢。

警方確認沈男仍與妻子藏匿在基隆後，持續調閱監視器並鎖定其行蹤，今日見夫妻二人準備逃離基隆，準備到外縣市工作，隨即在八堵火車站將人逮捕到案。

據悉，沈男到案後，承認有進入張、賴姓屋主家中行竊，並拿走賴姓屋主3萬元現金花用殆盡，否認有拿走張姓屋主放置屋內的鑰匙；花女則表示兩件入室行竊均是丈夫一人所為，自己並未隨同犯案。

另夫妻二人涉犯竊取香油錢100元部分，則宣稱雖然有將錢黏出，但事後已經投回，否認有將現金取走。

警詢後，將依涉犯竊盜罪嫌將夫妻二人移送基隆地檢署法辦，將向檢察官建請聲押連續犯下竊盜案件的沈姓男子。

監視器拍下夫妻二人偷香油錢的畫面。（記者吳昇儒翻攝）

監視器拍下夫妻二人偷香油錢的畫面。（記者吳昇儒翻攝）

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