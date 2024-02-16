被控跟富商不當往來 前檢察長羅榮乾罰俸10月確定

嘉義地檢署前檢察長羅榮乾。（資料照）

2024/02/16 18:13

〔記者吳政峰／台北報導〕監察院認定嘉義地檢署前檢察長羅榮乾（已退休）任職檢察機關期間，涉與佳和集團負責人翁茂鍾不當接觸，並長期收受餽贈襯衫及聚會，違失情節重大，提案彈劾，懲戒法院職務法庭一審去年處羅榮乾罰款，數額為任職時最後月俸給總額10個月，二審16日維持，全案確定。

二審指出，羅榮乾先後擔任地檢署主任檢察官、檢察長、高檢署檢察官、司法院政風處處長，1999年10月13日至2013年7月4日間，知悉翁茂鍾或其相關公司，有諸慶恩偽造定存單案及怡安、應華及佳和等三公司炒股刑案仍在偵查、審判，卻接受翁茂鍾宴請32次，並在上班時間於台北地檢署等公務處所與翁茂鍾見面28次，時間密接，次數頻繁。

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二審表示，2009年10月3日至2017年10月4日的春節或中秋節間，羅榮乾每年收受翁茂鍾致贈2件襯衫，共計16件，行爲違反檢察官守則與倫理規範，情節重大，有懲戒必要。

二審認為，一審經整體評價後，處以「罰款，其數額為任職時最後月俸給總額拾個月」的懲戒處分，經核並無違誤，16日維持，全案確定。

二審說明，羅榮乾在翁茂鍾或其公司涉訟期間，仍與其密接頻繁見面，可能造成外界產生檢察官與涉訟當事人結交往來的印象，懷疑兩人有特別關係或可能給予利益好處，損及檢察官職位榮譽及尊嚴甚鉅。

二審強調，襯衫價格雖不高。但羅榮乾前後8年長期、單方接受翁茂鍾致贈襯衫，並非偶發，具規律性及固定行為模式，已逾越一般社交往來合理程度，有損檢察官公正、廉潔形象，難以正常社交禮俗標準卸免其責。

本案二審合議庭成員為審判長林輝煌（懲戒法院院長）、陪席法官吳光釗（懲戒法院法官）、陪席法官梁宏哲 （最高法院法官）、陪席法官陳國成（最高行政法院法官）、受命法官王敏慧（最高法院法官）。

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