為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

被控跟富商不當往來 前檢察長羅榮乾罰俸10月確定

嘉義地檢署前檢察長羅榮乾。（資料照）

嘉義地檢署前檢察長羅榮乾。（資料照）

2024/02/16 18:13

〔記者吳政峰／台北報導〕監察院認定嘉義地檢署前檢察長羅榮乾（已退休）任職檢察機關期間，涉與佳和集團負責人翁茂鍾不當接觸，並長期收受餽贈襯衫及聚會，違失情節重大，提案彈劾，懲戒法院職務法庭一審去年處羅榮乾罰款，數額為任職時最後月俸給總額10個月，二審16日維持，全案確定。

二審指出，羅榮乾先後擔任地檢署主任檢察官、檢察長、高檢署檢察官、司法院政風處處長，1999年10月13日至2013年7月4日間，知悉翁茂鍾或其相關公司，有諸慶恩偽造定存單案及怡安、應華及佳和等三公司炒股刑案仍在偵查、審判，卻接受翁茂鍾宴請32次，並在上班時間於台北地檢署等公務處所與翁茂鍾見面28次，時間密接，次數頻繁。

二審表示，2009年10月3日至2017年10月4日的春節或中秋節間，羅榮乾每年收受翁茂鍾致贈2件襯衫，共計16件，行爲違反檢察官守則與倫理規範，情節重大，有懲戒必要。

二審認為，一審經整體評價後，處以「罰款，其數額為任職時最後月俸給總額拾個月」的懲戒處分，經核並無違誤，16日維持，全案確定。

二審說明，羅榮乾在翁茂鍾或其公司涉訟期間，仍與其密接頻繁見面，可能造成外界產生檢察官與涉訟當事人結交往來的印象，懷疑兩人有特別關係或可能給予利益好處，損及檢察官職位榮譽及尊嚴甚鉅。

二審強調，襯衫價格雖不高。但羅榮乾前後8年長期、單方接受翁茂鍾致贈襯衫，並非偶發，具規律性及固定行為模式，已逾越一般社交往來合理程度，有損檢察官公正、廉潔形象，難以正常社交禮俗標準卸免其責。

本案二審合議庭成員為審判長林輝煌（懲戒法院院長）、陪席法官吳光釗（懲戒法院法官）、陪席法官梁宏哲 （最高法院法官）、陪席法官陳國成（最高行政法院法官）、受命法官王敏慧（最高法院法官）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
被控與富商翁茂鍾不當接觸 前檢察官羅榮乾罰款10月
2023/01/13 10:35

被控與富商翁茂鍾不當接觸 前檢察官羅榮乾罰款10月
與涉訟富商翁茂鍾不當接觸／前檢察官羅榮乾 監院彈劾
2022/03/05 05:30

與涉訟富商翁茂鍾不當接觸／前檢察官羅榮乾 監院彈劾

關鍵建設挹注 石門水庫觀光價值嶄露頭角
前高檢署檢察官羅榮乾與翁茂鍾不當接觸 監院全票通過彈劾
2022/03/04 18:33

前高檢署檢察官羅榮乾與翁茂鍾不當接觸 監院全票通過彈劾
聲請再審開庭／檢曝翁茂鍾筆記揭司法黑幕 諸慶恩冤屈如籠中兔
2021/04/20 05:30

聲請再審開庭／檢曝翁茂鍾筆記揭司法黑幕 諸慶恩冤屈如籠中兔
出現在翁茂鍾筆記本多達82次 前檢察官羅榮乾移送監察院
2021/02/19 12:48

出現在翁茂鍾筆記本多達82次 前檢察官羅榮乾移送監察院
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播